С Днем защитника и Днем украинского казачества 2021! Лучшие поздравления и открытки
В четверг, 14 октября, украинцы отмечают День защитника и День украинского казачества. Кроме того, в этот день на протяжении веков отмечается великий христианский праздник – Покров Пресвятой Богородицы, который был в особом почете у запорожских казаков.
Сегодня Украина чтит современных защитников, а также героев различных эпох своей истории. OBOZREVATEL к этой особенной дате подготовил подборку поздравлений в стихах и прозе, открытках и видео.Поздравления с Днем защитника Украины
З Днем захисника тебе!
Небо завжди голубе,
Буде хай над головою
І красою степовою
Любувався, щоб завжди
Не стрічав, щоб ти біди.
Був веселим і відважним,
Сильним, мудрим і поважним!
***
Воинов мы славим
Дочерей и наших сынов,
Ведь вы несете Украины знамя,
Каждый на защиту встать готов.
С Днем защитника!
***
Воїне, лицарю славний,
Ти зброю тримаєш в руках,
Щоб на нашу країну-державу
Злий не зазіхав ворог.
Будь мужній і будь достойний
Ти слави своїх батьків,
Відважний вкраїнський воїне,
Нащадку славних козаків!
***
Зі святом державним тебе я вітаю!
Відваги й наснаги тобі я бажаю!
Досягнень високих і здійснення мрій
Побільше життєвих і світлих надій!
***
Сьогодні вітаємо всіх захисників України! Ви опора нашої держави. Спокій наших осель, спокій близьких – у ваших надійних, сильних руках. Тож прийміть привітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів!
***
В День защитника Украины искренне желаю сил и веры, удачи, неугасаемого оптимизма и отменного выполнения всех поставленных задач.
Мужні та дужі козаки України!
Не страшні вам і бомби, й міни,
А головне – це мир здобуть Україні,
Тож ушануймо козаків ми нині!
***
Вы самые отважные,
Сверкает снаряжение,
Такое украинское
Казачье поколение.
Пусть праздник вам салютами
Без устали стреляет,
И с каждою минутою
Все больше поздравляет!
***
Спасибі матерям та їхнім синам,
Що є в нас місце мирним снам!
Ми шлем привіт всім землякам,
Нашим українським справжнім козакам!
***
З Днем українського козацтва! Сили й мужності! Хоробрості й відваги! Оптимізму та енергії! Нехай сім'я буде опорою в житті! І хай у ній панує гармонія та затишок! Везіння й сонячного світла в душі! Нехай рідні тобою пишаються!Картинки и открытки к празднику 14 октября
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и истории Дня защитника Украины. Этот государственный праздник пришел на смену советскому Дню защитника отечества, который отмечался 23 февраля.