С Днем защитника и Днем украинского казачества 2021! Лучшие поздравления и открытки

В четверг, 14 октября, украинцы отмечают День защитника и День украинского казачества. Кроме того, в этот день на протяжении веков отмечается великий христианский праздник – Покров Пресвятой Богородицы, который был в особом почете у запорожских казаков.

Сегодня Украина чтит современных защитников, а также героев различных эпох своей истории. OBOZREVATEL к этой особенной дате подготовил подборку поздравлений в стихах и прозе, открытках и видео.

З Днем захисника тебе!

Небо завжди голубе,

Буде хай над головою

І красою степовою

Любувався, щоб завжди

Не стрічав, щоб ти біди.

Був веселим і відважним,

Сильним, мудрим і поважним!

***

Воинов мы славим

Дочерей и наших сынов,

Видео дня

Ведь вы несете Украины знамя,

Каждый на защиту встать готов.

С Днем защитника!

***

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не зазіхав ворог.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних козаків!

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Зі святом державним тебе я вітаю!

Відваги й наснаги тобі я бажаю!

Досягнень високих і здійснення мрій

Побільше життєвих і світлих надій!

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Сьогодні вітаємо всіх захисників України! Ви опора нашої держави. Спокій наших осель, спокій близьких – у ваших надійних, сильних руках. Тож прийміть привітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів!

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В День защитника Украины искренне желаю сил и веры, удачи, неугасаемого оптимизма и отменного выполнения всех поставленных задач.

Мужні та дужі козаки України!

Не страшні вам і бомби, й міни,

А головне – це мир здобуть Україні,

Тож ушануймо козаків ми нині!

***

Вы самые отважные,

Сверкает снаряжение,

Такое украинское

Казачье поколение.

Пусть праздник вам салютами

Без устали стреляет,

И с каждою минутою

Все больше поздравляет!

***

Спасибі матерям та їхнім синам,

Що є в нас місце мирним снам!

Ми шлем привіт всім землякам,

Нашим українським справжнім козакам!

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З Днем українського козацтва! Сили й мужності! Хоробрості й відваги! Оптимізму та енергії! Нехай сім'я буде опорою в житті! І хай у ній панує гармонія та затишок! Везіння й сонячного світла в душі! Нехай рідні тобою пишаються!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и истории Дня защитника Украины. Этот государственный праздник пришел на смену советскому Дню защитника отечества, который отмечался 23 февраля.