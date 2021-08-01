С Днем Воздушных сил Украины 2021! Яркие поздравления и открытки

В воскресенье, 1 августа, отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Этот праздник был установлен указом президента Виктора Ющенко №579/2007 от 27 июня 2007 года и с тех пор празднуется каждое первое воскресенье августа.

Воздушные силы Украины – один из главных носителей боевого потенциала ВСУ. К профессиональному празднику этого вида войск OBOZREVATEL публикует поздравления, открытки и видео с пожеланиями.

Всіх, хто служить в ВПС,

Хочу привітати.

Наша гордість, хлопці, ви

Вас в приклад лише ставити.

Побажати хочу сили,

Мощі вам не позичати.

Стойко, сміливо й гідно

За країну свою стояти.

Щастя вам в сімейному житті,

Видео дня

Радості, достатку.

Буде нехай високим зліт,

М'якою – посадка.

***

Воздушные силы нашей страны

Имеют свои традиции,

И свято хранить все мы должны

Героев славные позиции.

Пусть небо будет только мирным,

Полеты будут лишь учебными,

Пусть служба ваша будет верной,

А Бог исполнит мечты заветные!

***

Служать справжні чоловіки,

У цих грізних, доблесних військах,

ВПС рідної України,

Прославляємо нині ми в віршах!

Честь і слава вам герої неба,

За сміливість і відвагу, вам дякуємо,

Чистого вам неба, теплого вам хліба,

У свято ВПС ми побажати хочемо!

***

С Днем Воздушных сил Украины! Желаю, чтоб твоя судьба сложилась красиво: прослужить тебе в Вооруженных силах много лет, и на старости меть большой почет.

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З Днем Повітряних сил України! Ви бережете безпеку рідної України, вдень і вночі охороняючи наш спокій. Стрімкої кар'єри вам, бо стрімкі всі ваші рухи. Тактичних стосунків з близькими, бо про вашу тактику і вправність ходять легенди. Міцного здоров'я і стійкого імунітету до всіх життєвих проблем!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине впервые на должность командующего ВСУ назначили женщину. Татьяна Остащенко первой из украинок заняла такую высокую должность в армии.

По материалам: pozdravok.ru.