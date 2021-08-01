С Днем Воздушных сил Украины 2021! Яркие поздравления и открытки
В воскресенье, 1 августа, отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Этот праздник был установлен указом президента Виктора Ющенко №579/2007 от 27 июня 2007 года и с тех пор празднуется каждое первое воскресенье августа.
Воздушные силы Украины – один из главных носителей боевого потенциала ВСУ. К профессиональному празднику этого вида войск OBOZREVATEL публикует поздравления, открытки и видео с пожеланиями.Поздравления с Днем Воздушных сил ВСУ в стихах и прозе
Всіх, хто служить в ВПС,
Хочу привітати.
Наша гордість, хлопці, ви
Вас в приклад лише ставити.
Побажати хочу сили,
Мощі вам не позичати.
Стойко, сміливо й гідно
За країну свою стояти.
Щастя вам в сімейному житті,
Радості, достатку.
Буде нехай високим зліт,
М'якою – посадка.
***
Воздушные силы нашей страны
Имеют свои традиции,
И свято хранить все мы должны
Героев славные позиции.
Пусть небо будет только мирным,
Полеты будут лишь учебными,
Пусть служба ваша будет верной,
А Бог исполнит мечты заветные!
***
Служать справжні чоловіки,
У цих грізних, доблесних військах,
ВПС рідної України,
Прославляємо нині ми в віршах!
Честь і слава вам герої неба,
За сміливість і відвагу, вам дякуємо,
Чистого вам неба, теплого вам хліба,
У свято ВПС ми побажати хочемо!
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С Днем Воздушных сил Украины! Желаю, чтоб твоя судьба сложилась красиво: прослужить тебе в Вооруженных силах много лет, и на старости меть большой почет.
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З Днем Повітряних сил України! Ви бережете безпеку рідної України, вдень і вночі охороняючи наш спокій. Стрімкої кар'єри вам, бо стрімкі всі ваші рухи. Тактичних стосунків з близькими, бо про вашу тактику і вправність ходять легенди. Міцного здоров'я і стійкого імунітету до всіх життєвих проблем!Картинки и открытки ко Дню Воздушных сил Украины
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине впервые на должность командующего ВСУ назначили женщину. Татьяна Остащенко первой из украинок заняла такую высокую должность в армии.
По материалам: pozdravok.ru.