В Украине впервые назначили женщину на должность командующего ВСУ. Фото

Полковник медицинской службы Татьяна Остащенко возглавила Командование Медсил ВСУ Украины. Она стала первой женщиной, которая заняла столь высокую должность в украинской армии.

Как сообщили в Минобороны, приказ о ее назначении подписан министром обороны Андреем Тараном. Поддержку такому решению выразил Верховный Главнокомандующий, Президент Украины Владимир Зеленский.

"Движемся к построению Вооруженных Сил нового образца. Исходя из задач по реформированию армии в соответствии с принципами и подходами НАТО женщины получили возможность проходить военную службу на равных началах с мужчинами", - отметил Таран.

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Таран отметил, что у Остащенко есть большой опыт организации медицинского обеспечения в армии. Также, она проходила военную службу главным инспектором Главной инспекции Минобороны.

Говоря о ее задачах на новой должности, министр сообщил, что от нее ждут наведения порядка в медицинской службе, усовершенствования процессов медицинского обеспечения армии, создания благоприятных условий для развития отрасли в соответствии со стандартами НАТО, а также уменьшение коррупционных рисков.

Министр подчеркнул, что сейчас почти четверть общей численности Вооруженных Сил - это женщины, и их роль в развитии войска растет.

Известно, что в 2018 году в Украине был принят закон о равных правах мужчин и женщин в ВСУ. Тогда же на параде по случаю Дня Независимости Украины впервые в нем участвовали женщины-военные.

Кто такая Татьяна Остащенко

Остащенко Татьяна Николаевна - полковник медицинской службы. Она родилась в августе 1974 года в городе Львове в семье военнослужащего. В 1996 году окончила фармацевтический факультет Львовского Государственного медицинского института с отличием, а в 1998 году - закончила образование в Украинской военно-медицинской академии.

Военную службу проходила на должностях начальника аптеки воинской части, офицера военно-медицинского управления Западного оперативного командования, начальника отдела медицинского снабжения Центрального военно-медицинского управления Вооруженных Сил Украины, возглавляла отдел Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины и Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, работала начальником управления медицинского снабжения Главного военно-медицинского управления, Главного инспектора Главной инспекции министерства.

В 2020 году прошла подготовку на ряде курсов армий государств-НАТО. В Кранфильдском университете (Великобритания) окончила курсы реформирования сектора обороны и безопасности, а также стратегического лидерства для руководящего состава.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве обороны Украины рассказали почему женщины на параде к Дню Независимости пойдут отдельным строем а не вместе с мужчинами.