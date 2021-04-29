С Днем танца 2021: прикольные поздравления и открытки
В четверг, 29 апреля, отмечается Международный день танца. Праздник был установлен в 1982 году по решению ЮНЕСКО, а его датой выбран день рождения Жана-Жоржа Новера – знаменитого французского балетмейстера, который вошел в историю как "отец современного балета".
Новер был учеником Луи Дюпре, хореографом и теоретиком балета, возглавлял балетную труппу в театре "Друри-Лейн" в Лондоне. 29 апреля свой профессиональный праздник отмечают все, кто причастен к данному виду искусства. Яркие поздравления с Днем танца – далее в подборке OBOZREVATEL.Поздравления с Днем танца: смс, стихи и проза
З днем танцю вітаємо,
Талановитих ідей бажаємо!
Бажаємо краси та перемог,
У задуманому щоб не було перешкод!
Бажаємо творчості й натхнення,
Запального настрою,
Грації та пластики,
Що танці були – просто фантастика!
***
Танцуй, покуда сердцем молод,
Пока горит огонь в глазах.
Международный праздник – повод
Еще разок о том сказать.
Желаю множества мелодий,
Зовущих тело танцевать.
Пусть ритмика тебя заводит
Всю душу в танце раскрывать.
***
Нехай танцюють всі на світі,
Нічого хай не бентежить вас!
Танцюйте, дорослі та діти,
Пускайте скоріше в пляс!
***
Всех тех, кто танец любит сердцем
От души хочу поздравить.
Силу, грацию талант
Хочу сейчас восславить.
Желаю вам упорства,
Большого вдохновения,
Пусть танец вас толкает
На новые свершения.
***
Танець – це не просто гарні рухи. Це пульс, биття серця і просто покликання життя. Прийміть мої щирі вітання у ваше професійне свято! Будьте успішні й талановиті, відчувайте ритм свого тіла і розчиняйтеся в музиці. Бажаємо вам руху вперед і суспільного визнання, широких можливостей і завзятості. Танцюйте, танцюйте і ще раз танцюйте, і радуйте нас своєю творчістю! З Днем танцю!
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Поздравляю с Международным днем танца! Желаю, чтобы ваша жизнь была похожа на танец – легкий, веселый и зажигательный, а иногда – медленный и романтический. Творческого развития, вдохновения и удовольствия от проделанной работы!
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Вітаю з Міжнародним днем танцю! Бажаю приголомшливого почуття ритму, неймовірної пластики, витривалості, ентузіазму і віри в свої можливості. Міцного здоров'я, відкриття себе в нових напрямках, чарівної хореографії та бурхливих оплесків. Нехай ваш талант буде яскраво сяяти на міжнародній арені!
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Всех профессионалов и любителей поздравляю с Международным днем танца! Танец – особый вид искусства, в котором магия тела сочетается с эмоциональным состоянием. Желаю получать удовольствие от движений, зажигать и вдохновлять, подымать настроение, рассказывать глубокие истории, жить в ритме танца!Картинки и открытки ко Дню танца
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Оля Полякова показала зажигательный танец в своем Tik Tok. Исполнительница опубликовала короткое видео, на котором предстала в весеннем наряде.
По материалам: pozdravok.ru.