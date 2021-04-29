С Днем танца 2021: прикольные поздравления и открытки

В четверг, 29 апреля, отмечается Международный день танца. Праздник был установлен в 1982 году по решению ЮНЕСКО, а его датой выбран день рождения Жана-Жоржа Новера – знаменитого французского балетмейстера, который вошел в историю как "отец современного балета".

Новер был учеником Луи Дюпре, хореографом и теоретиком балета, возглавлял балетную труппу в театре "Друри-Лейн" в Лондоне. 29 апреля свой профессиональный праздник отмечают все, кто причастен к данному виду искусства. Яркие поздравления с Днем танца – далее в подборке OBOZREVATEL.

З днем танцю вітаємо,

Талановитих ідей бажаємо!

Бажаємо краси та перемог,

У задуманому щоб не було перешкод!

Бажаємо творчості й натхнення,

Запального настрою,

Грації та пластики,

Що танці були – просто фантастика!

***

Танцуй, покуда сердцем молод,

Пока горит огонь в глазах.

Международный праздник – повод

Еще разок о том сказать.

Желаю множества мелодий,

Зовущих тело танцевать.

Пусть ритмика тебя заводит

Всю душу в танце раскрывать.

***

Нехай танцюють всі на світі,

Нічого хай не бентежить вас!

Танцюйте, дорослі та діти,

Пускайте скоріше в пляс!

***

Всех тех, кто танец любит сердцем

От души хочу поздравить.

Силу, грацию талант

Хочу сейчас восславить.

Желаю вам упорства,

Большого вдохновения,

Пусть танец вас толкает

На новые свершения.

***

Танець – це не просто гарні рухи. Це пульс, биття серця і просто покликання життя. Прийміть мої щирі вітання у ваше професійне свято! Будьте успішні й талановиті, відчувайте ритм свого тіла і розчиняйтеся в музиці. Бажаємо вам руху вперед і суспільного визнання, широких можливостей і завзятості. Танцюйте, танцюйте і ще раз танцюйте, і радуйте нас своєю творчістю! З Днем танцю!

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Поздравляю с Международным днем танца! Желаю, чтобы ваша жизнь была похожа на танец – легкий, веселый и зажигательный, а иногда – медленный и романтический. Творческого развития, вдохновения и удовольствия от проделанной работы!

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Вітаю з Міжнародним днем танцю! Бажаю приголомшливого почуття ритму, неймовірної пластики, витривалості, ентузіазму і віри в свої можливості. Міцного здоров'я, відкриття себе в нових напрямках, чарівної хореографії та бурхливих оплесків. Нехай ваш талант буде яскраво сяяти на міжнародній арені!

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Всех профессионалов и любителей поздравляю с Международным днем танца! Танец – особый вид искусства, в котором магия тела сочетается с эмоциональным состоянием. Желаю получать удовольствие от движений, зажигать и вдохновлять, подымать настроение, рассказывать глубокие истории, жить в ритме танца!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Оля Полякова показала зажигательный танец в своем Tik Tok. Исполнительница опубликовала короткое видео, на котором предстала в весеннем наряде.

По материалам: pozdravok.ru.