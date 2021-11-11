С Днем шопинга 2021: забавные поздравления и открытки

В четверг, 11 ноября отмечается Всемирный день шопинга – праздник скидок, организаторы которого призывают сделать акционные приобретения в этот день.

Появился он в 2009 году, когда китайская компания Alibaba Group (владелец AliExpress и других онлайн-магазинов) объявила "Всемирный день шопинга" со скидками до 50%. Став аналогом "Черной пятницы", мероприятие впоследствии приобрело международные масштабы. OBOZREVATEL предлагает своим читателям ознакомиться с подборкой оригинальных поздравлений и открыток ко Дню шопинга.

Пускай покупок будет много,

Видео дня

И не кончаются пусть деньги никогда.

Не возникает в жизни ничего дурного,

А удается все повсюду и всегда.

***

Тих, хто без шопінгу не може

Дня жодного прожити,

Сьогодні зі святом вітаємо,

Нехай зможуть усе вони купити,

Нехай їм завжди вистачає грошей,

Але витрачають кошти з розумом,

Купують все, що для життя потрібно,

Й придбання всі несуть у дім!

***

Тех, кто любит в магазины

За покупками ходить,

Мы с днем шопинга поздравим,

Пожелаем им купить

Вещи, обувь и одежду,

Сумку, технику, еду,

В магазинах и на рынках

То, что ищут, пусть найдут!

***

Вітаю із Всесвітнім днем шопінгу та хочу побажати, щоб у житті завжди була можливість у будь-яку хвилину пройтися по магазинах та прикупити все те, що необхідно для повного комфорту та відчуття щастя, для великої радості душі та свята серця. Нехай кожен шопінг буде вдалим, веселим, яскравим, незабутнім і корисним!

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С Днем шопинга! Пусть сегодня будет море позитива от большого количества нужных, полезных и важных, а может и просто приятных и долгожданных покупок!

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У Всесвітній день шопінгу хочу побажати вдалих придбань, веселих пригод та прекрасного настрою, чудових ідей, бездоганного смаку, високого достатку та широкого вибору.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году украинцы могут пропустить "Черную пятницу". Проведение массовых распродаж в разных регионах страны, включая Киев, – под вопросом.

По материалам: pozdravok.ru.