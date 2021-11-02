Украинцы могут пропустить Черную пятницу: как работают магазины и к чему готовиться

В конце ноября в Украине пройдет день шопоголика – Черная пятница, когда почти все магазины предоставляют значительные скидки своим покупателям. Но в этом году период массовых распродаж во многих регионах страны, в том числе в Киеве, под вопросом.

Например, мэр столицы Виталий Кличко заявил, что действующие сейчас ограничения "красной" зоны растянутся в городе на месяц. Магазины хоть и будут пускать вакцинированных покупателей или тех, кто переболел, сдал экспресс или ПЦР-тесты, но с ограничениями. Очереди придется занимать заранее.

О том, как делать покупки в период ужесточения карантина и что будет с Черной пятницей, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Последние несколько лет Черная пятница в Украине бьет все рекорды по продажам. В этот период магазины продают в три-четыре раза больше по сравнению со среднестатистической неделей, а участие в распродажах принимают и некоторые туристические компании или застройщики. Как правило, они предоставляют скидки до 50-80% на группы товаров. Потребители, которые заранее готовятся к периоду распродаж, покупают не только скидочные модели, но и все остальные – по полной цене.

"Последние годы в этот период творилось безумие – люди скупали все, даже неликвид. Это могли быть алкогольные напитки, товары для дома, одежда и обувь, ювелирные украшения и, конечно же, бытовая техника. Поэтому у магазинов на Черную пятницу большие надежды", – говорят в одном из киевских крупных торговых центров.

И если в США многие потребители выбирают во время Черной пятницы новогодние подарки со скидками, то в Украине – нужные для себя или для дома товары. Новогодние распродажи в нашей стране еще больше, чем во время Черной пятницы.

Но в этом году период массовых распродаж, который должен пройти 26 ноября, под вопросом. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица может остаться в "красной" зоне на месяц, то есть до начала декабря. Если на протяжении двух-трех недель динамика по ключевым критериям эпидемической ситуации начнет снижаться, то власть рекомендует понизить статус до оранжевой зоны. "Но, к сожалению, на сегодняшний день пока такой тенденции нет", – сказал он.

Пик этой волны эпидемии еще не достигнут, говорит мэр. Аналогичная ситуация наблюдается и в других крупных украинских городах, где Черная пятница тоже может пойти с жесткими ограничениями.

"Красная" зона, в которую Киев попал с 1 ноября, предусматривает множество ограничений. Пользоваться общественным транспортом, посещать рестораны и непродовольственные магазины могут только те украинцы, у которых есть сертификат о вакцинации от коронавируса, справка о выздоровлении, негативный экспресс- или ПЦР-тест. Все остальные граждане без документов могут посещать только продовольственные магазины. За нарушение карантинных норм предусмотрен штраф в размере от 17 до 34 тыс. грн, которые чаще всего приходится платить как раз горе-посетителям.

Мы обзвонили киевские магазины и уточнили, как они работают с ноября. Вот, что удалось выяснить:

В сети "Сильпо" сказали, что никаких дополнительных требований не вводили – посетители должны носить маски.

В ресторанах "Черноморка" документы просят показать официанты. Но они не могут подтвердить их подлинность, этим должна заниматься полиция. Кстати, столики в большинстве киевских ресторанов опустели.

В магазине Comfy сообщили, что документы просят предъявить во время покупки любого товара. Такая же ситуация и в Ельдорадо, а также в большинстве одежных и обувных магазинов Киева.

Документами посетителей интересуется и охрана торговых центров. Не показывать документы могут только те, кто идет исключительно за продуктами.

Количество вакцинированных растет, но магазины могут пускать только ограниченное количество посетителей. А, значит, фото с давкой сразу после открытия торговой точки в этом году не будет. Потенциальным охотникам за товарами со скидками, особенно это касается магазинов бытовой техники и электроники, придется занимать очередь в магазин гораздо раньше его открытия.