Черная пятница-2021 в Украине: когда будет распродажа, где искать скидки и как не переплатить

Черная пятница в 2021 году приходится на 26 ноября. В этот день в магазинах начинаются распродажи и скидки, которые могут продлиться несколько дней.

Период "ценопадов" в этом году ожидается с 26 по 29 ноября включительно. Следует отметить, что акции могут длиться и дольше – все зависит от конкретной сети магазинов. Черная пятница особенно популярна среди тех, кто любит скупаться онлайн.

Прогнозируется, что наибольшим спросом будет пользоваться разнообразная электроника: телевизоры высокого разрешения, игровые консоли, геймпады, разнообразные гаджеты, профессиональные камеры, а также персональный транспорт – электросамокаты, гироборды и тому подобное.

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Отмечать Черную пятницу в Украине начали еще в 2013 году. Как показали исследования Black Friday Global от 2017 года, наши граждане получают одну из лучших выгод в мире: первое место досталось США, второе – Украине, третье – Канаде.

Распродажа продолжается все выходные, а понедельник после Черной пятницы носит название "киберпонедельник", потому что скидки в интернет-магазинах продолжаются.

Существует широкий выбор онлайн магазинов и платформ, где будут действовать выгодные акции, которые позволят приобрести все необходимое по самой привлекательной цене. OBOZREVATEL собрал для вас самые интересные предложения.

Amazon – один из самых больших и популярных магазинов в мире. Также его особенностью является то, что покупать товары можно не только у самого магазина, но и у предпринимателей, арендующих себе место на торговой площадке. То есть это можно уже назвать своеобразным интернет-рынком.

Также у Amazon есть еще одно существенное преимущество при покупках – разрешается производить оплату иностранными картами, то есть не нужно переводить гривны в доллары. А скидки на платформе могут достигать более 90%.

Однако, один недостаток все же есть – у компании нет возможности доставлять покупки в Украину, поэтому придется приложить усилия, чтобы разобраться, как оформить доставку.

Однако можно воспользоваться отечественными почтовыми сервисами. Они не только предоставляют услуги доставки, но помогут объединить все покупки в одну посылку.

Этой онлайн-платформой пользуется более четырех миллиардов людей из разных уголков мира. В Черную пятницу магазин объявляет скидки практически на все категории товаров.

Более того, некоторые продавцы объявляют необычные акции. Например, клиенту могут предложить приобрести сразу несколько единиц товаров за одну цену или второй товар – за полцены. Акции в этом интернет-магазине могут достигать более 90%, а доставку можно оформить "Новой почтой" или другим сервисом, который занимается перевозками в Украине.

Еще один известный китайский интернет-магазин. Им пользуются миллионы покупателей и предпринимателей из 190 стран. Особенностью магазина является то, что в нем можно покупать товары оптом по более низкой цене.

К тому же, по сравнению с AliExpress, здесь гораздо более корректна форма подбора размеров одежды и обуви. Но в общем в магазине можно приобрести практически все: от одежды и аксессуаров до кухонных принадлежностей и игрушек.

Если вы хотели прикупить обувь или одежду популярных брендов – тогда этот магазин для вас. На сайте представлено около 500 позиций, а приблизительно четверть являются эксклюзивом от дизайнеров.

Стоит отметить, что сайт имеет русскоязычную версию, а доставка доступна в более, чем 40 стран. Для удобства пользователей, магазин открывает "скидочную вкладку", где отображается весь акционный товар.

Скидки в Черную пятницу достигают 70%, но некоторые товары предоставляются в единственном экземпляре. Приятным бонусом является то, что при заказе более чем на 100 долларов – доставка бесплатная.

Macy’s является одним и самых крупных интернет-магазинов США. Там можно приобрести товары для всей семьи, а также платформа предлагает большой выбор товаров для дома, ювелирных украшений и аксессуаров.

Кроме того, в ассортименте Macy’s много брендовых вещей, на которые объявляются сезонные акции. Магазин часто предоставляется промокоды – можно получить 15% скидку на первый заказ, подписавшись на рассылку. А в Черную пятницу скидки могут достигать 80%.

В 2021 году в Украине наконец-то открылся первый магазин крупнейшего в мире ритейлера мебели и товаров для дома IKEA. В Черную пятницу там активируется система скидок, которые могут достигать 90%. Все акционные товары сразу доступны на главной странице сайта. Поэтому, если хотите приобрести обновку для дома или поменять мебель – самое время присмотреться.

Этот магазин предоставляет широкий выбор постельного белья, домашнего текстиля, а также различных аксессуаров и украшений. Помимо этого, там можно найти канцтовары и различные предметы для творчества.

ZARA HOME в Черную пятницу также предлагает скидки, но список акционных товаров довольно ограничен – на самые дорогостоящие вещи скидки не распространяются. Но с другой стороны, акции часто действуют до самого Нового года и достигают 75-90%.

Магазин известный всем любителям электроники и гаджетов, его ассортимент уступает только AliExpress. На сайте действует гибкая программа бонусов за покупки, а также накопительная система скидок.

Электронику в этом интернет-магазине покупать значительно дешевле. Кроме того, во время Черной пятницы ожидаются не только приличные скидки, но и активация всех бонусных программ.

Начиная с 2013 года украинские магазины и онлайн-платформы также объявляют огромные скидки в Черную пятницу. Статистика показывает, что в Украине в первую пятерку входят следующие категории: одежда, обувь, бытовая техника, электроника и косметика с парфюмерией.

Кроме того, отечественные магазины действительно серьезно "срезают" цены в этот период. В среднем по Украине скидка на товары во время Черной пятницы составляет 62%. Что является одним из выгодных предложений в мире.

Опытные шопоголики знают, что на распродажах нужно сохранять холодный ум и не спешить с покупками. Многие продавцы используют различные уловки и хитрости, чтобы продать свой товар.

Не редкость случаи, когда за месяц до Черной пятницы магазины поднимают цены, а во время "распродажи" просто возвращают нормальный ценник. Поэтому лучше заранее составить список интересующих вас товаров.

С определенным интервалом следите за ценами на них – это позволить понять, действительно ли есть реальная скидка на отобранные позиции. Особенно часто "срезают" цены на одежду и аксессуары, особенно если это не новая коллекция. В этом сегменте вполне возможно найти приличные скидки.

Кроме того, у маркетологов есть и другие приемы. Один из них – продать товар с нагрузкой. Например, при покупке двух кремов, третий – подарок. У него может заканчиваться срок годности, но в момент продажи он считается нормальным.

Некоторые сети магазинов идут на хитрость с продажей техники. Дается реклама об акции на телевизоры и они рассылаются в разные торговые точки со скидкой 60%. Люди приходят, готовые потратить деньги, но узнают, что в этом магазине эту модель купить нельзя. Но не уходить же с пустыми руками, продавец предлагает им другой товар по похожей цене и клиенты на это клюют.

Не редкость, когда в ночь перед Черной пятницей магазины одежды переклеивают все ценники, а ассортимент в зале заменяют на вещи старых коллекций, которые залежались на складе. Некоторые даже практикуют обман – под желтыми ценниками можно обнаружить, старую цену. Иногда может оказаться, что товар до "акции" стоил даже дешевле.

На электронику скидки найти еще сложнее. Обычно в магазинах смартфонов и техники накрутка и так небольшая, ведь товар и так довольно дорогой. Поэтому на большие скидки в этом сегменте рассчитывать не стоит. Продавцы будут стараться сбыть залежавшийся товар, а реальные скидки около 20% можно найти в интернет-магазинах, но там могут продавать и "серую" электронику.

Этот день не имеет фиксированной даты, а каждый год припадает на последнюю пятницу осени. В 2021 году праздник шопоголиков выпадает на 26 ноября.

Стоит отметить, что в Украине многие магазины объявляют о скидках еще до официального начала Черной пятницы, приблизительно 23-24 ноября. Распродажа продолжается и на выходных, а также в понедельник после Черной пятницы. Он носит название "киберпонедельник".