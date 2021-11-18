С Днем сержанта ВСУ: лучшие открытки и поздравления

В четверг, 18 ноября, отмечается День сержанта Вооруженных сил Украины. Он был установлен указом президента Петра Порошенко № 153/2019 от 19 апреля 2019 года.

Цель этого дня – чествование мужества, героизма и профессионализма сержантов и старшин ВСУ в борьбе за независимость и территориальную целостность государства. OBOZREVATEL к празднику публикует подборку поздравлений и открыток с пожеланиями.

З Днем сержанта я вітаю і бажаю:

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров’я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

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З Днем сержанта тебе вітаєм,

Видео дня

Від всієї душі тобі ми бажаєм:

Щасливих днів і Божої ласки,

Принцесу милу із гарної казки,

Перемогу важку в боротьбі –

Хай все це збудеться тобі!

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Любі хлопці, вас вітаєм,

Звісно, щастя побажаєм,

Ви ж у нас є ось такі –

Працьовиті та стрункі.

Нехай фортуна посміхається,

А незгода не чіпляється!

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Вітаємо всіх, хто входить до складу сержантського корпусу, і дякуємо за вірність військовій присязі. Вічна пам’ять і слава всім військовослужбовцям, які віддали своє життя за Україну.

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Майбутнє Збройних сил – це високоідейні, віддані Україні та професійно підготовлені сержанти та старшини. Бажаємо всьому сержантському складу ЗСУ здоров’я, віри та витривалості в боротьбі за вільну незалежну, суверенну державу!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВСУ рассказали о планах военного сотрудничества с Канадой и усовершенствовании подготовки украинских военных с участием канадских инструкторов.