С Днем сержанта ВСУ: лучшие открытки и поздравления
В четверг, 18 ноября, отмечается День сержанта Вооруженных сил Украины. Он был установлен указом президента Петра Порошенко № 153/2019 от 19 апреля 2019 года.
Цель этого дня – чествование мужества, героизма и профессионализма сержантов и старшин ВСУ в борьбе за независимость и территориальную целостность государства. OBOZREVATEL к празднику публикует подборку поздравлений и открыток с пожеланиями.Поздравления с Днем сержанта ВСУ в стихах и прозе
З Днем сержанта я вітаю і бажаю:
Хай буде сильною рука,
Міцними будуть хай війська,
Нехай здоров’я – як та криця,
Хай служба завжди – як годиться!
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З Днем сержанта тебе вітаєм,
Від всієї душі тобі ми бажаєм:
Щасливих днів і Божої ласки,
Принцесу милу із гарної казки,
Перемогу важку в боротьбі –
Хай все це збудеться тобі!
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Любі хлопці, вас вітаєм,
Звісно, щастя побажаєм,
Ви ж у нас є ось такі –
Працьовиті та стрункі.
Нехай фортуна посміхається,
А незгода не чіпляється!
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Вітаємо всіх, хто входить до складу сержантського корпусу, і дякуємо за вірність військовій присязі. Вічна пам’ять і слава всім військовослужбовцям, які віддали своє життя за Україну.
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Майбутнє Збройних сил – це високоідейні, віддані Україні та професійно підготовлені сержанти та старшини. Бажаємо всьому сержантському складу ЗСУ здоров’я, віри та витривалості в боротьбі за вільну незалежну, суверенну державу!Открытки ко Дню сержанта ВСУ
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВСУ рассказали о планах военного сотрудничества с Канадой и усовершенствовании подготовки украинских военных с участием канадских инструкторов.