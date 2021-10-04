В ВСУ рассказали о сотрудничестве с военными Канады: армия наращивает потенциал

Украина и Канада обсудили военное сотрудничество, обмен опытом и наращивание интенсивности подготовки украинских военнослужащих с участием канадских инструкторов. Также представители двух стран договорились о развитии Командования ВСУ, основываясь на перспективах сотрудничества с партнерами Североатлантического альянса.

Как сообщили в пресс-службе ВСУ, в Киеве, в понедельник, 4 октября, прошла встреча Командующего объединенных сил ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева с заместителем командующего объединенных операций Канады генерал-майором Уильямом Сеймуром. Украинская сторона рассказала о текущей военной ситуации вокруг Украины, а также ознакомила канадцев с основными задачами и функциями Командования в общей системе управления ВСУ.

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Наев поблагодарил Сеймура за помощь в усилении украинской армии и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в продвижении Украины к НАТО.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью ИА Интерфакс - Украина, заявил, что у него "нет никаких сомнений, что Украина будет членом НАТО".

"Это политическое решение, и это вопрос времени и баланса, который создастся в определенный момент в евроатлантическом пространстве", - подчеркнул дипломат.

Он же прокомментировал стремление Венгрии блокировать путь к членству Украины в НАТО. По словам Кулебы, Будапешт пойдет на уступки Киеву после того, когда будет найдено решение вопроса образовательных прав национального венгерского меньшинства в Украине.

"Когда Украине предоставляли в НАТО статус партнера с расширенными возможностями, Венгрия не заблокировала это решение, хотя могла. Это как раз является результатом той конструктивной атмосферы, которую нам удалось создать с венграми. Но какой бы ни была конструктивная атмосфера с любым государством мира, если делается что-то, что, по мнению Украины, не соответствует нашим интересам, мы будем занимать жесткую позицию. Я тоже в этом плане очень простой и честный человек", - сказал глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, офицеры НАТО во время учений "Объединенные усилия-2021" дали оценку уровню Вооруженных сил Украины.