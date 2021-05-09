С Днем матери: поздравления и открытки к празднику

День матери в Украине отмечается на государственном уровне ежегодно во второе воскресенье мая. В 2021 году праздник выпадает на 9 мая.

В этот день дети поздравляют своих мам, дарят им цветы, подарки и открытки. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал яркие поздравления с Днем матери в стихах и прозе, открытки, картинки и видео с пожеланиями и теплыми словами.

Кохана й дорога,

Мамочка моя рідна.

Будь здоровою завжди,

Живи довгі роки.

Тобі за все дякую,

Всім серцем я тебе люблю!

***

Хочу поздравить милых дам

С чудесным праздником всех мам!

Пусть дети вам приносят счастье

И делают ваш мир прекрасным.

***

Мамо, мила, рідна!

Тебе сердечно вітаю.

За все дякую кажу

Дуже щиро тебе люблю!

***

С Днем матери приятно поздравлять,

Ведь каждому так важно понимать,

Что есть на свете главный человек,

Который тебя любит весь твой век.

С Днем матери! Здоровья, теплоты!

И пусть всю жизнь счастливой будешь ты.

***

Нехай всі мами посміхаються,

У любові дітей своїх купаються,

Нехай не хворіють і не старіють,

А всі надії їхні збуваються!

***

С Днем матери тебя, моя родная!

Твоя любовь хранит меня от бед.

Пускай тебя лишь радость окружает,

Знай, лучше мамы в мире просто нет!

***

У День матері хочеться подякувати всім мамам на планеті за найкращий подарунок – життя! Дорогі наші мами, вітаємо вас з та бажаємо душевних сил, життєвої мудрості, ангельського терпіння, жіночого щастя, взаємного кохання і домашнього затишку. Дякуємо вам, рідні, за те тепло, ніжність, ласку і турботу, які ви так щиро нам віддаєте. Бажаємо вам завжди і всюди відчувати себе потрібними і коханими.

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С Днем матери! Пускай каждая минута жизни будет наполнена любовью и радостью! Пусть материнское сердце не знает печали, а дети радуют успехами и заботой! Добра вам и радостного материнства!

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Бути матір'ю – найважливіше, найсвященніше, що може бути в житті. Від щирого серця вітаю з Днем матері, адже мама – це робота 24/7 без відпусток і вихідних. Так нехай ця робота крім клопоту і переживань приносить колосальне задоволення, невичерпне натхнення, почуття гармонії та теплоти. Нехай нагородою і материнською зарплатою будуть величезна, чиста, безкорислива любов дитячих сердець, теплі обійми і гордість за їхні досягнення!

Ранее OBOZREVATEL публиковал видео трогательных песен ко Дню матери, стихи на украинском и русском языках о маме, а также рассказывал, что подарить маме на праздник.

По материалам: pozdravok.ru, "Золоті слова".