Что подарить на День матери: 10 идей подарков для самого близкого человека

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
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Что подарить маме на День матери

В 2021 году День матери в Украине отмечается 9 мая. В этот день принято поздравлять мам, говорить им о своих чувствах, всячески одаривать и проявлять заботу.

Многие накануне праздника задумываются о том, что подарить самому близкому и родному человеку. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку из 10 оригинальных идей подарков ко Дню матери.

Что подарить маме на День матери

  • Съедобный подарок: букет из фруктов, конфет, зефира, пряников, подарочный набор шоколада или чая.

  • Ювелирное украшение.

В 2021 году День матери в Украине отмечается 9 мая

  • Полезный подарок для дома: кухонный комбайн, хлебопечка, пароочиститель, робот-пылесос, мягкий плед, комплект полотенец или постельного белья, набор фужеров для вина и т.д.

  • Подарок для красоты: модная шляпка, сумочка, палантин, духи, набор качественной косметики, кремов для рук, набор для педикюра.

Подарок маме стоит дополнить цветами

  • Подарок-впечатление: ужин в ресторане с дегустацией новых блюд, поход в кино, на выставку или в музей.

  • Подарок для здоровья: фитнес-браслет, массажер для снятия усталости, коврик для йоги.

Один из вариантов подарка ко Дню матери – комнатное растение

  • Подарок для хобби: набор инструментов для ухода за цветами, подарочный сертификат в садовый магазин, картина по номерам, набор для рукоделия – выбор зависит от того, чем увлекается мама.

  • Гаджет: новый телефон, наушники, электронная книга, планшет.

  • Подарок для настроения: абонемент на услуги косметолога, массажиста, поход в СПА-салон.

Вечная роза в колбе – особенный подарок ко Дню матери

  • Цветы: огромный букет роз, цветок в горшке, о котором мама давно мечтала, или, например, вечная роза в стеклянной колбе.

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