День матери: 7 красивых стихов о маме

День матери в 2021 году в Украине празднуют 9 мая. Этот праздник в нашей стране, как и во многих других, отмечается во второе воскресенье последнего месяца весны.

Ко Дню матери принято готовить приятные сюрпризы мамам, дарить им цветы, подарки, говорить теплые слова, декламировать стихотворения. OBOZREVATEL в преддверии праздника публикует для своих читателей подборку трогательных стихов о маме на русском и украинском языках.

Олеся Мамчич

МАТУСИНІ ОЧІ

На мене звернені очі:

Великі, карі, жіночі.

В своїй любові – бездонні.

Магічні, як у Мадонни.

Добром налиті до краю.

Я з них наснагу черпаю.

За них я Богу молюся –

Кохані очі матусі.

***

Елена Благинина

ПОСИДИМ В ТИШИНЕ

Мама спит, она устала…

Ну и я играть не стала!

Я волчка не завожу,

А уселась и сижу.

Не шумят мои игрушки,

Тихо в комнате пустой.

А по маминой подушке

Луч крадется золотой.

И сказала я лучу:

– Я тоже двигаться хочу!

Я бы многого хотела:

Вслух читать и мяч катать,

Я бы песенку пропела,

Я б могла похохотать,

Да мало ль я чего хочу!

Но мама спит, и я молчу.

Луч метнулся по стене,

А потом скользнул ко мне.

– Ничего, – шепнул он будто, –

Посидим и в тишине!.

***

Олена Лойко

МАМО

Із Києва чи Львова, Бордо чи Амстердама,

З доріг далеких і чужих порогів

Ми їдемо у місто,

де нас чекає мама,

Ми завжди повертаємось додому.

Так часто не встигаєм сказати, що хотілось,

Бо час розлуки нас наздоганяє.

В тих зустрічах коротких ціле життя вмістилось,

В якому мама завжди нас чекає.

Будь здорова, мамо,

Будь щаслива, мамо,

Найвірніший і найкращий друг.

Не сумуй так, мамо,

Не тривожся, мамо,

Бо любов твоя рятує від розлук.

Ти завжди зрозумієш, підтримаєш, порадиш,

Які б нас не спіткали буревії,

Ти все на світі знаєш, ти серцем відчуваєш,

Що сповнене любові і надії.

Василь Симоненко

МАТЕРІ

В хаті сонячній промінь косо

На долівку ляга з вікна...

Твої чорні шовкові коси

Припорошила вже сивина.

Легкі зморшки обличчя вкрили

Це життя трудового плід.

Але в кожному русі – сила,

В очах юності видно слід.

Я таку тебе завжди бачу,

Образ в серці такий несу –

Материнську любов гарячу

І твоєї душі красу.

Я хотів би, як ти, прожити,

Щоб не тліти, а завжди горіть,

Щоб уміти, як ти, любити,

Ненавидіть, як ти, уміть.

***

Агния Барто

РАЗЛУКА

Все я делаю для мамы:

Для нее играю гаммы,

Для нее хожу к врачу,

Математику учу.

Все мальчишки в речку лезли,

Я один сидел на пляже,

Для нее после болезни

Не купался в речке даже.

Для нее я мою руки,

Ем какие-то морковки…

Только мы теперь в разлуке,

Мама в городе Прилуки

Пятый день в командировке.

И сегодня целый вечер

Что-то мне заняться нечем!

И наверно по привычке

Или, может быть, от скуки

Я кладу на место спички

И зачем-то мою руки.

И звучат печально гаммы

В нашей комнате. Без мамы.

***

В’ячеслав Хурсенко

За плетеним тином хата маленька,

Чекає родину мати старенька,

І я поспішаю до рідного дому,

Забувши про горе, забувши про втому.

В натруджені руки я знов пригортаюсь,

Пробачте, що рідко, але сповідаюсь,

Про свої спокуси, що часто вам снились,

Про те, що ми, діти, до вас забарились.

О, мамо, я скучив за подихом печі,

За рідним садочком, що лине на плечі,

Я хочу присісти на збитім порозі,

І хліба поїсти, що сниться в дорозі.

***

Микола Луків

За все, що маю, дякую тобі,

За все, що маю і що буду мати…

Ночами сняться зорі голубі

І вишні білі на причілку хати.

Немов пилину, світ мене крутив,

Ловив я мрію і мету високу.

Пробач мені, що тяжко завинив, –

Лишив тебе на старість одиноку.

Та й що я знав, коли із дому йшов,

Хіба я міг в ту пору зрозуміти,

Яка святиня – мамина любов,

Яка то мука – як лишають діти.

Аж отепер, як став я батьком сам

І час прийшов стрічать і проводжати,

Я знаю ціну тим святим сльозам,

Які тобі судилося спізнати.

Тому і сняться зорі голубі

І вишні білі на причілку хати.

Тому спішу подякувать тобі

За все, що маю і що буду мати.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку трогательных песен ко Дню матери на украинском языке в исполнении звезд прошлого и настоящего.