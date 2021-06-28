С Днем Конституции Украины 2021: патриотичные поздравления и открытки

В понедельник, 28 июня, Украина празднует День Конституции. Этот государственный праздник отмечается в годовщину принятия депутатами Верховной Рады Основного закона государства, которое состоялось в 1996 году.

Согласно Кодексу законов о труде, этот день в нашей стране является нерабочим, поэтому в честь праздника украинцы отдыхают три дня подряд. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует подборку патриотических поздравлений с Днем Конституции Украины.

З Днем Конституції сьогодні

Я привітаю Україну,

Бажаю, щоб ми процвітали,

Щасливі були та єдині.

Добра країні, народу – сили,

Нових перемог і досягнень,

Видео дня

Веде нехай народ держава

До величезних прагнень.

***

У День Конституції хочу

Вам побажати достатку,

Щоб усе вам було по плечу,

Щоб усі справи йшли гладко,

Звичайно, Батьківщину любити –

Бути сміливим життєлюбом,

Закони держави шанувати,

І жити вам буде любо!

З Днем Конституції!

***

Оставь дела ты и заботы

И остальные все причины,

День Конституции сегодня

Страны великой Украины.

Тебе желаю процветания,

Гордиться родиной большою.

Пускай все беды и печали

Тебя обходят стороною.

***

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Конституцію держави оголосила нація,

Запорізький гетьман Орлик для свого народу,

Постарався, щоб жили по свому закону.

Не одні ще покоління старались, боролись,

Та про вільну Україну мріяли й молились.

Щоби ми в своїй країні могли вільно жити,

Довелось нашим героям свою кров пролити.

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Українську Конституцію знов святкує нація,

Нація нова і вільна, вільна в своїм краю,

Любіть свою Україну! З святом вас вітаю!

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З Днем Конституції від серця

Я вас сьогодні привітаю.

Порядок щоб закон беріг

Я вам від серця побажаю.

Поздравляю с Днем Конституции Украины. Желаю жить без ограничений на право выбора, свободы слова и благородного поступка. Пусть в стране будет порядок, а на душе – свет и радость.

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Дорогі українці! Сьогодні велике державне свято – День конституції України. Конституція – це основний закон держави, що проголошує її незалежність. З того моменту, як перша конституція України вступила в силу, ми почали будувати нову, незалежну держава. Нехай у кожного українця буде маса приводів для гордості рідною країною. Зі святом!

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З Днем Конституції України! Десятки років назад наша країна повстала з попелу і знову стала вільною. Відзначимо ж це свято сьогодні! Нехай полум'я гордості за нашу державу яскраво сяє в серці кожного, освячуючи нам шлях у світле майбутнє.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отмечается День Конституции Украины. В 2021 году Основному закону нашего государства исполняется 25 лет. Также сообщалось, что Швеция впервые за три сотни лет передаст Украине оригинальный экземпляр Конституции Пилипа Орлика. Документ, оформленный на староукраинском языке, хранится в Москве (Россия), а договор на латыни – в Швеции.

По материалам: maximum.fm, pozdravok.ru.