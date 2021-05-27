Когда День Конституции Украины: в 2021 году Основному закону исполнится 25 лет

День Конституции Украины ежегодно отмечается на государственном уровне 28 июня. В 2021 году эта дата приходится на понедельник, в связи с чем украинцы получат три выходных дня подряд: 26, 27 и 28 числа.

Праздник отмечается в годовщину принятия депутатами Верховной Рады украинской Конституции, состоявшегося в 1996 году. История праздника и интересные факты – далее в материале OBOZREVATEL.

Украинская Конституция была принята через пять лет после провозглашения независимости государства. Депутаты Верховной Рады работали над проектом без перерывов всю ночь с 27 на 28 июня 1996 года. Этому историческому событию предшествовали шесть лет трудов, консультаций, дебатов и договоренностей.

Основной закон был принят голосами 315 парламентариев. "Есть Конституция!", – объявил тогда председатель Рады Александр Мороз.

Во вступительной части Конституции говорится, что депутаты приняли документ от имени народа – граждан Украины всех национальностей.

С тех пор Украина в этот день ежегодно отмечает День Конституции – единственный государственный праздник, который закреплен в самой Конституции. Согласно статье 73 Кодекса законов о труде, 28 мая является праздничным нерабочим днем.

– Украина – суверенное, демократическое, правовое государство, которое использует в своем правлении принцип народовластия.

– Народ в Украине является носителем суверенитета и главным источником власти.

– Самая высокая социальная ценность в Украине, которую должно обеспечить государство, – это человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность.

– С 1990 по 1996 год в Украине было разработано 15 проектов Основного закона. Предметами острых дискуссий были разделение полномочий между ветвями власти, государственная символика, статус русского языка, Крыма, частная собственность.

– Украина последней из всех бывших республик СССР приняла собственную Конституцию.

– Президент Леонид Кучма не присутствовал на историческом заседании Верховной Рады, посвященном Основному закону, но прибыл в сессионный зал за несколько минут до окончательного принятия.

– Президент Украины присягает на верность народу, возложив руку на Конституцию и Пересопницкое Евангелие.

– В 2011 году был представлен миниатюрный вариант Конституции размером 2х3 см. Весит книга 15 граммов – в ней 160 страниц, а размер букв не превышает 1 мм. Художник-график Игорь Степанов работал над ней около двух месяцев.

– В 2019 году в интернете появилась электронная Конституция с комиксами для детей. Ее авторы – украинские писатели и издатели братья Дмитрий и Виталий Капрановы, художник – Александр Костенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 апреля депутаты Верховной Рады приняли законопроект, который называют "земельной конституцией". Он регулирует полноценный запуск рынка земли в государстве.