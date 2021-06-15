Швеция впервые за 300 лет передаст Украине оригинал Конституции Пилипа Орлика

Швеция временно передаст Украине оригинал латиноязычной версии Конституции гетмана Пилипа Орлика 1710 года. Президент Владимир Зеленский поблагодарил партнеров, отметив, что этот атрибут украинской государственности прибудет на территорию страны впервые за 300 лет.

Глава Украины провел встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде во вторник, 15 июня, сообщается на сайте Офиса президента. Известно, что политик находится в Украине с рабочим визитом с 13 июня и уже побывала на Донбассе.

Во время встречи в ОП Зеленский поблагодарил шведскую сторону за решение предоставить Конституцию для временного представления в столице. Добавим, что выставка в "Софии Киевской" будет приурочена к 30-й годовщине независимости Украины.

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"Впервые за 300 лет этот атрибут нашей государственности снова будет в Украине. Это очень дружеский жест Швеции, мы очень ценим", – сказал глава государства.

Кроме того, президент отметил важность участия представителей Швеции в инаугурационном саммите Крымской платформы.

Зеленский указал, что уже второй раз за год встречается с Линде в Киеве. Он указал на то, какие внимание шведское председательство в ОБСЕ уделяет вопросу восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, мирному урегулированию войны на Донбассе.

Президент украинского государства и глава МИД Швеции обсудили еще и:

ситуацию с безопасностью на востоке и у границ Украины;

пути укрепления безопасности в Черноморском регионе;

работу Трехсторонней контактной группы;

также – обменялись мнениями относительно высокого уровня военной угрозы для Украины.

Известно, что Договоры и Постановления прав и вольностей Войска Запорожского (или Конституция Пилипа Орлика) были заключены 5 апреля 1710-го и действовали 4 года.

Документ (преамбула и 16 статей) написан на староукраинском языке и на латыни. Оригинал на староукраинском хранится в российской столице Москве, но копия есть в Музее гетманства в Киеве. Договор на латыни хранится на территории Швеции.

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