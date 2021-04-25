С Днем дочери: поздравления, видео, картинки и открытки

День дочери в Украине и многих других странах мира ежегодно отмечается 25 апреля. Цель этого светлого праздника – привлечение внимания к проблемам семейных взаимоотношений, а также к необходимости психологической и правовой помощи девочкам-подросткам в трудных жизненных ситуациях.

В мировом календаре есть еще две аналогичные даты. Так, 12 января отмечается Международный день дочек, а в последнее воскресенье сентября – День дочери, учрежденный ЮНИСЕФ. К празднику OBOZREVATEL подготовил трогательные поздравления в стихах и прозе, картинки, открытки и видео.

Моя девочка родная,

Будет все пусть у тебя.

Только лучшего желаю

Тебе, доченька моя.

Будь здоровой и прекрасной,

Обожаемой всегда.

Чтобы в сердце твоем жили

Лишь любовь и доброта.

Отведу все беды, слезы

Я молитвою своей.

Чтоб лишь счастье улыбалось

В жизни сказочной твоей.

***

Моє любе янголятко,

Донечка рідна.

Моя крихта золота,

Світла така.

У житті мудрою будь завжди,

Уникай помилок.

Буде життя нехай сповненим

Ласкавих посмішок.

***

Доченька славная, милая самая,

Прими поздравленья мои.

Тебе пожелаю я самого главного –

Большой бесконечной любви.

Чтоб жизнь интересная, полная красками,

Была у тебя, а еще

Чтоб дней было много и светлых, и ласковых,

И крепкое рядом плечо.

***

Я тебе зі святом вітаю,

Доню, мила, обіймаю.

Хай же мир з тобою буде,

Поважають добрі люди.

Мрії хай твої здійсняться,

І у серці буде щастя.

***

Доченька моя родная,

От души тебе желаю,

Быть красивей всех на свете,

Быть причиной добрых сплетен.

Быть любимой и любить,

Радость на душе хранить.

Быть счастливой и везучей,

Что бы жизнь была не скучной.

***

З Днем доньки вітаю тебе, люба донечко! Бажаю залишатися завжди яскравою зіркою і теплим сонечком, милою дівчиною і доброю людиною, щирою подругою і творчою особистістю. Приємних життєвих сюрпризів, удачі, радості, світлої надії, міцної віри в себе і кохання.

***

Поздравляю тебя с Днем дочери, милая доченька. Желаю вечного сияния красоты и счастья, прекрасного настроения, удачи и любви. Пусть тебя всегда окружают добрые люди и для тебя не будет ничего невозможного.

***

Вітаю тебе, моя мила і чудова донечко. Бажаю з кожним днем розпускатися, як чарівна квітка, насолоджуватимуться яскравими променями сонця та свіжістю крапельок дощу, досягати неймовірних успіхів у своїй справі й будь-яких починаннях, підкорювати нові вершини і отримувати море задоволення від життя.

Как сообщал OBOZREVATEL, День матери в Украине в 2021 году приходится на 9 мая. В этот день принято поздравлять мам, дарить им цветы, открытки и подарки.

По материалам: pozdravok.ru.