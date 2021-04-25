С Днем дочери: поздравления, видео, картинки и открытки
День дочери в Украине и многих других странах мира ежегодно отмечается 25 апреля. Цель этого светлого праздника – привлечение внимания к проблемам семейных взаимоотношений, а также к необходимости психологической и правовой помощи девочкам-подросткам в трудных жизненных ситуациях.
В мировом календаре есть еще две аналогичные даты. Так, 12 января отмечается Международный день дочек, а в последнее воскресенье сентября – День дочери, учрежденный ЮНИСЕФ. К празднику OBOZREVATEL подготовил трогательные поздравления в стихах и прозе, картинки, открытки и видео.Поздравления с Днем дочери: смс, стихи и проза
Моя девочка родная,
Будет все пусть у тебя.
Только лучшего желаю
Тебе, доченька моя.
Будь здоровой и прекрасной,
Обожаемой всегда.
Чтобы в сердце твоем жили
Лишь любовь и доброта.
Отведу все беды, слезы
Я молитвою своей.
Чтоб лишь счастье улыбалось
В жизни сказочной твоей.
***
Моє любе янголятко,
Донечка рідна.
Моя крихта золота,
Світла така.
У житті мудрою будь завжди,
Уникай помилок.
Буде життя нехай сповненим
Ласкавих посмішок.
***
Доченька славная, милая самая,
Прими поздравленья мои.
Тебе пожелаю я самого главного –
Большой бесконечной любви.
Чтоб жизнь интересная, полная красками,
Была у тебя, а еще
Чтоб дней было много и светлых, и ласковых,
И крепкое рядом плечо.
***
Я тебе зі святом вітаю,
Доню, мила, обіймаю.
Хай же мир з тобою буде,
Поважають добрі люди.
Мрії хай твої здійсняться,
І у серці буде щастя.
***
Доченька моя родная,
От души тебе желаю,
Быть красивей всех на свете,
Быть причиной добрых сплетен.
Быть любимой и любить,
Радость на душе хранить.
Быть счастливой и везучей,
Что бы жизнь была не скучной.
***
З Днем доньки вітаю тебе, люба донечко! Бажаю залишатися завжди яскравою зіркою і теплим сонечком, милою дівчиною і доброю людиною, щирою подругою і творчою особистістю. Приємних життєвих сюрпризів, удачі, радості, світлої надії, міцної віри в себе і кохання.
***
Поздравляю тебя с Днем дочери, милая доченька. Желаю вечного сияния красоты и счастья, прекрасного настроения, удачи и любви. Пусть тебя всегда окружают добрые люди и для тебя не будет ничего невозможного.
***
Вітаю тебе, моя мила і чудова донечко. Бажаю з кожним днем розпускатися, як чарівна квітка, насолоджуватимуться яскравими променями сонця та свіжістю крапельок дощу, досягати неймовірних успіхів у своїй справі й будь-яких починаннях, підкорювати нові вершини і отримувати море задоволення від життя.Картинки и открытки ко Дню дочери
Как сообщал OBOZREVATEL, День матери в Украине в 2021 году приходится на 9 мая. В этот день принято поздравлять мам, дарить им цветы, открытки и подарки.
По материалам: pozdravok.ru.