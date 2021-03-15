Когда День матери в 2021 году в Украине: дата и традиции праздника

День матери в Украине отмечается на государственном уровне каждое второе воскресенье мая. В 2021 году он приходится на 9 мая, совпадая сДнем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

В этот день принято поздравлять матерей, дарить им цветы, открытки и подарки. О главных традициях и истории праздника читайте далее в OBOZREVATEL.

Идею отмечать День матери как день единства в борьбе за мир на планете предложила активистка из США Джулия Уорд Хоув в 1872 году.

В 1910 году штат Вирджиния первым признал День Матери официальным праздником, а в 1914-м американский президент Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником всех матерей. Вслед за США праздник стали отмечать и в других странах.

Выбор даты праздника связывают с тем, что май, когда Природа-мать одевает свою дочь-Землю в пышное убранство зелени и цветов, считается месяцем Пресвятой Богородицы. В День матери люди выражают благодарность материнскому самопожертвованию и всячески чествуют матерей.

Впервые День матери в украинской общине отпраздновали в 1928 году по инициативе Союза украинок Канады. В 1929 году праздник отмечался во Львове и на Тернопольщине. Позже он стал популярным и в других регионах, в этот день организовывали концерты и фестивали в честь матерей.

В 1939 году руководство СССР запретило праздник, и лишь в 1990-м благодаря усилиям общественных организаций он вернулся в Украину. Согласно указу президента Леонида Кучмы от 10 мая 1999 года День матери в нашей стране отмечается официально каждое второе воскресенье мая.

В День матери дети поздравляют своих мам, благодаря их за заботу, любовь, терпение и даря им открытки, цветы и приятные подарки. Мамам посвящают песни и стихи, устраивают в честь них праздничные вечера и концерты, навещают и собираются всей семьей за праздничным ужином.

Мужчины поздравляют не только мам, но и жен, подаривших им детей. В США и Австралии ко Дню матери существует традиция украшать одежду цветком: цветным – если мама жива, белым – в память об умершей.

В Италии и Британии к подарку маме добавляют выпечку и шоколад, в Австрии во всех кафе и ресторанах организовывают особое меню для мам. А в Мексике на мессах в храмах поют песню Las mañanitas, после чего устраивают обеды в честь праздника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мама Илона Маска дала совет украинским женщинам и поделилась своими впечатлениями об Украине. По ее словам, украинки очень женственные, красивые и жизнерадостные.