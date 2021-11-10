С Днем бухгалтерии 2021: забавные поздравления и открытки
Ежегодно 10 ноября мир отмечает Международный день бухгалтерии. В этот день в 1494 году математик из Италии Лука Пачоли, которого называют "отцом бухгалтерии", издал книгу "Сумма арифметики, геометрии, дробей и пропорций", где он попытался собрать знания о математике на то время.
Впервые праздник отметили в 1972 году, в годовщину этого события. OBOZREVATEL специально для своих читателей собрал подборку веселых поздравлений и открыток ко Дню бухгалтерии.Забавные поздравления с Днем бухгалтерии в стихах и прозе
С праздником тебя, бухгалтер,
Отложи-ка все дела,
Ведь пора отчеты бросить,
Красный день календаря.
Я желаю, чтоб сходились
Дебет с кредитом всегда,
А про премии начальство
Говорит всегда пусть "да".
Пусть налоговый инспектор
Стороною обойдет,
А любимая работа
Только радость пусть несет.
***
В День бухгалтера бажаю
Дебет з кредитом звести.
Хай Вас цифри не бентежать,
Їх вже у загс вести.
Вітаю Вас душевно,
Нехай збуваються бажання.
Зарплата буде щодня
І розвивається компанія!
***
Бухгалтер с цифрами на ты
И ловко делает подсчеты,
Пускай сбываются мечты,
И получай кайф от работы!
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З Днем бухгалтерії! Нехай цифри в очах не танцюють сальсу, нехай чітко та рівно сходиться дебет з кредитом. Нехай робота приносить задоволення, а робочі будні проходять легко. Нехай завжди у колективі панує приємна атмосфера, а в банку буде великий запас фінансів.
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С Международным днем бухгалтерии, дорогие гуру финансов! Пусть вас окружают красивые люди и дорогие вещи! Пускай цифры не надоедают и не раздражают, а мотивируют и вдохновляют! Желаем вам процветания и успехов, цветущего здоровья и энтузиазма!
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Вітаю з Днем бухгалтерії й бажаю на свої рахунки приймати лише радість, любов, ну, й гроші, звичайно ж, теж. Нехай у роботі жодного разу не здригнеться ні рука, ні око. Нехай у житті буде багато цінних активів, мінімум мороки та круглий нуль проблем! Бажаю, щоб у твоєму журналі проводок були зареєстровані лише операції успіху та досягнень.Картинки и открытки ко Дню бухгалтерии
Отметим, свой профессиональный праздник бухгалтеры в Украине отмечают дважды в год. Так, ежегодно 16 июля отмечается национальный День бухгалтера.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как изменилась гривна за 25 лет. Национальная валюта была введена согласно указу президента Леонида Кучмы "О денежной реформе в Украине" в 1996 году.
По материалам: pozdravok.ru.