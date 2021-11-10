С Днем бухгалтерии 2021: забавные поздравления и открытки

Ежегодно 10 ноября мир отмечает Международный день бухгалтерии. В этот день в 1494 году математик из Италии Лука Пачоли, которого называют "отцом бухгалтерии", издал книгу "Сумма арифметики, геометрии, дробей и пропорций", где он попытался собрать знания о математике на то время.

Впервые праздник отметили в 1972 году, в годовщину этого события. OBOZREVATEL специально для своих читателей собрал подборку веселых поздравлений и открыток ко Дню бухгалтерии.

С праздником тебя, бухгалтер,

Отложи-ка все дела,

Ведь пора отчеты бросить,

Красный день календаря.

Я желаю, чтоб сходились

Дебет с кредитом всегда,

А про премии начальство

Говорит всегда пусть "да".

Пусть налоговый инспектор

Видео дня

Стороною обойдет,

А любимая работа

Только радость пусть несет.

***

В День бухгалтера бажаю

Дебет з кредитом звести.

Хай Вас цифри не бентежать,

Їх вже у загс вести.

Вітаю Вас душевно,

Нехай збуваються бажання.

Зарплата буде щодня

І розвивається компанія!

***

Бухгалтер с цифрами на ты

И ловко делает подсчеты,

Пускай сбываются мечты,

И получай кайф от работы!

***

З Днем бухгалтерії! Нехай цифри в очах не танцюють сальсу, нехай чітко та рівно сходиться дебет з кредитом. Нехай робота приносить задоволення, а робочі будні проходять легко. Нехай завжди у колективі панує приємна атмосфера, а в банку буде великий запас фінансів.

***

С Международным днем бухгалтерии, дорогие гуру финансов! Пусть вас окружают красивые люди и дорогие вещи! Пускай цифры не надоедают и не раздражают, а мотивируют и вдохновляют! Желаем вам процветания и успехов, цветущего здоровья и энтузиазма!

***

Вітаю з Днем бухгалтерії й бажаю на свої рахунки приймати лише радість, любов, ну, й гроші, звичайно ж, теж. Нехай у роботі жодного разу не здригнеться ні рука, ні око. Нехай у житті буде багато цінних активів, мінімум мороки та круглий нуль проблем! Бажаю, щоб у твоєму журналі проводок були зареєстровані лише операції успіху та досягнень.

Отметим, свой профессиональный праздник бухгалтеры в Украине отмечают дважды в год. Так, ежегодно 16 июля отмечается национальный День бухгалтера.

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По материалам: pozdravok.ru.