Когда День бухгалтера в 2021 году в Украине: дата, история и традиции праздника

День бухгалтера и аудитора в Украине отмечается ежегодно 16 июля (в 2021 году – пятница). Это профессиональный праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы № 662/2004 от 18 июня 2004 года.

В этот день все украинские бухгалтеры и аудиторы принимают поздравления и подарки. О традициях и истории праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

До 2004 года День бухгалтера в нашей стране отмечался неофициально. В июне 2004-го президент Украины Леонид Кучма подписал указ № 662/2004, учредивший праздник на государственном уровне.

В документе, в частности, отмечался "значительный вклад" бухгалтерских служб в развитие украинских предприятий и рост национальной экономики".

Видео дня

Дата праздника – 16 июля – была выбрана не случайно. Именно в этот день 1999 года депутаты Верховной Рады приняли закон"О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".

А 20 апреля 2018 года президент Петр Порошенко своим указом № 103/2018 внес коррективы в празднование, распространив его также на аудиторов. С этого момента 16 июля в Украине официально отмечается День бухгалтера и аудитора.

Поздравления бухгалтеров с их профессиональным праздником стало доброй традицией в Украине. В этот день они получают денежные премии, открытки, цветы и подарки в виде тематических сувениров; на предприятиях проходят корпоративы и фуршеты.

Кроме того, 10 ноября Украина вместе со всем миром празднует Международный день бухгалтера. Этот день приурочен к годовщине выхода в свет книги "отца" бухгалтерского учета, итальянца Луки Пачоли "Все об арифметике, геометрии и пропорциях" (1494).

– История бухгалтерии, по разным данным, насчитывает около 6 тысяч лет. Считается, что впервые профессия бухгалтера появилась в Древнем Египте, где она была посвящена счетоводству и сбору налогов.

– У бухгалтеров есть свой герб. Он изображает солнце (символ того, что учет – светоч хозяйственной деятельности), весы (баланс), кривую Бернулли (бесконечность учета). Автор герба – ученый Жан Батист Дюмарше.

– Около 80% бухгалтеров всего мира – женщины. Такой факт объясняют тем, что эта работа отличается монотонностью, требует внимания и усидчивости.

Как сообщал OBOZREVATEL, за копейки времен Советского Союза можно получить большие деньги. Так, монету 1931 года продали с аукциона почти за 44 тысячи гривен.