С Днем брюнеток 2021: яркие поздравления, картинки и открытки
В пятницу, 28 мая, в мире отмечают День брюнеток – неофициальный праздник обладательниц темных волос. Кто и когда его основал, неизвестно, но многие считают, что он появился как "ответ" на популярность Дня блондинок, который празднуют с 2006 года.
Хотя часто блондинок называют пределом мужских мечтаний, именно брюнетки преобладают среди победительниц международных конкурсов красоты и самых знаменитых актрис мира. Но справедливости ради стоит учесть, что брюнетами являются большинство жителей Земли и наукой доказано, что темный цвет волос является доминантным генным признаком, в связи с чем брюнеток в обществе действительно больше. Оригинальные поздравления, открытки, картинки и видео ко Дню брюнеток – далее в подборке OBOZREVATEL.День брюнеток: смс, стихи и проза
З днем брюнеток привітаємо
Гарних, яскравих і розкішних,
Усім цим жінкам бажаємо
Добра, успіхів побільше,
Нехай чоловіки завжди
На вас увагу звертають,
Нехай знайдуть брюнетки щастя,
А всі проблеми хай розтануть!
***
Не кукла ты в моих руках, не марионетка,
Ты умная, ты страстная, красавица брюнетка!
Темный цвет твоих волос, я просто обожаю,
В День брюнеток, я тебе от всей души желаю,
Счастья безмятежного и любви безбрежной,
Быть всегда веселой, ласковой и нежной!
***
Такі милі,
Такі різні,
Але всі гарні,
І всі прекрасні.
До себе ваблять,
І всі кокетки.
адже справжні
Вони брюнетки.
Ми вітаємо вас,
Таких красунь.
Адже сьогодні свято –
Брюнеток день!
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Всех обладательниц потрясающих темных волос поздравляем с Днем брюнеток. Вас природа наделила красотой, умом и женственностью. Оставайтесь всегда в центре мужского внимания! Будьте обаятельны, неповторимы и загадочны!
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Пекучих красунь вітаю з Днем брюнеток! Нехай ваша грація привертає і зачаровує. Завжди залишайтеся собою, щастя вам, красуні!
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Поздравляю с Днем брюнеток и желаю всегда быть страстной, жгучей, яркой, грациозной, неутомимой, смелой, обворожительной и чарующей. Пусть твой шик и твоя красота сражают наповал любого с первого взгляда.
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Поспішаю привітати темноволосу красуню з Днем брюнеток! Тим, хто народився брюнеткою, несказанно пощастило: краса брюнетки яскрава, розум – гострий, а серце – гаряче. Щоб не осліпнути, що не вколотися і не обпектися – потрібно знати підхід. За вас, найефектніші красуні світу!Картинки и открытки ко Дню брюнеток
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие прически в моде в 2021 году. В список попали бабл-хвост, легкие волны, боковые пряди и косы.
По материалам: pozdravok.ru.