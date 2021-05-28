С Днем брюнеток 2021: яркие поздравления, картинки и открытки

В пятницу, 28 мая, в мире отмечают День брюнеток – неофициальный праздник обладательниц темных волос. Кто и когда его основал, неизвестно, но многие считают, что он появился как "ответ" на популярность Дня блондинок, который празднуют с 2006 года.

Хотя часто блондинок называют пределом мужских мечтаний, именно брюнетки преобладают среди победительниц международных конкурсов красоты и самых знаменитых актрис мира. Но справедливости ради стоит учесть, что брюнетами являются большинство жителей Земли и наукой доказано, что темный цвет волос является доминантным генным признаком, в связи с чем брюнеток в обществе действительно больше. Оригинальные поздравления, открытки, картинки и видео ко Дню брюнеток – далее в подборке OBOZREVATEL.

З днем брюнеток привітаємо

Гарних, яскравих і розкішних,

Усім цим жінкам бажаємо

Добра, успіхів побільше,

Нехай чоловіки завжди

На вас увагу звертають,

Нехай знайдуть брюнетки щастя,

А всі проблеми хай розтануть!

***

Не кукла ты в моих руках, не марионетка,

Ты умная, ты страстная, красавица брюнетка!

Темный цвет твоих волос, я просто обожаю,

В День брюнеток, я тебе от всей души желаю,

Счастья безмятежного и любви безбрежной,

Быть всегда веселой, ласковой и нежной!

***

Такі милі,

Такі різні,

Але всі гарні,

І всі прекрасні.

До себе ваблять,

І всі кокетки.

адже справжні

Вони брюнетки.

Ми вітаємо вас,

Таких красунь.

Адже сьогодні свято –

Брюнеток день!

***

Всех обладательниц потрясающих темных волос поздравляем с Днем брюнеток. Вас природа наделила красотой, умом и женственностью. Оставайтесь всегда в центре мужского внимания! Будьте обаятельны, неповторимы и загадочны!

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Пекучих красунь вітаю з Днем брюнеток! Нехай ваша грація привертає і зачаровує. Завжди залишайтеся собою, щастя вам, красуні!

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Поздравляю с Днем брюнеток и желаю всегда быть страстной, жгучей, яркой, грациозной, неутомимой, смелой, обворожительной и чарующей. Пусть твой шик и твоя красота сражают наповал любого с первого взгляда.

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Поспішаю привітати темноволосу красуню з Днем брюнеток! Тим, хто народився брюнеткою, несказанно пощастило: краса брюнетки яскрава, розум – гострий, а серце – гаряче. Щоб не осліпнути, що не вколотися і не обпектися – потрібно знати підхід. За вас, найефектніші красуні світу!

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По материалам: pozdravok.ru.