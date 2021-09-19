С днем ангела Михаила 2021: лучшие поздравления, видео и открытки

В воскресенье, 19 сентября, мужчины по имени Михаил отмечают день ангела. В эту дату православная церковь совершает празднование в честь воспоминания о Чуде архангела Михаила в Хонех.

Михаил – древнееврейское имя, которое переводится как "Богу подобный", "кто как Бог" и "тот, кто подобен Богу". К именинам Михаила OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений и открыток.

Именины отмечать всегда должны мы,

В этот день ангел спускается с небес,

Дарит нам здоровье, счастье, силы,

Много волшебства и чудес.

Михаил, поздравления прими,

В радости, любви живи,

Пускай удача рядышком шагает,

Видео дня

Пускай друзья надежные окружают.

С днем ангела, Михаил!

***

З іменинами тебе вітаємо,

Щастя, радості Михайлу бажаємо,

Нехай життя тече, як повна річка,

Нехай щастить тобі у всьому навіки.

Здоров'я міцного тобі, удачі,

Радості й настрою гарного на додачу,

Життя довгого та щасливого,

Долі дивовижної, красивої.

***

В день ангела поздравления прими,

Пусть непременно сбудутся твои мечты,

Пускай удача в дверь твою стучится,

Пусть счастье к тебе на крыльях мчится.

Будь всегда в отличном настроенье,

Пусть дарит жизнь тебе лишь вдохновенье,

Пусть путь твой освещает яркая звезда,

Михаил, всех благ тебе, удачи и тепла.

***

З днем ангела, Михайло! Нехай архангел Михаїл завжди береже тебе і посилає тобі промені добра і любові! Бажаю, щоб у твоїй душі панували гармонія, спокій і щастя!

***

Вітаю з днем ангела, Михайло, і бажаю тобі великого щастя, кохання та удачі. Нехай в цей день для твого серця буде відкрито світлий горизонт – горизонт добра і благополуччя. І нехай на вулицях стає все холодніше, в душі твоєї нехай буде і тепло, і радісно.

***

Михайле, прийміть щиросердечні вітання в день ангела! Вшановуючи в цей день Архангела Михайла, захисника нашого, що воює з силами зла, бажаємо, щоб світле ім'я його і сила ангельського війська зберігали вас від усіляких негараздів і дарували світло в душі.

Ранее OBOZREVATEL публиковал любовный и финансовый гороскоп на сентябрь 2021 года. По мнению астрологов, в первый месяц осени всем знакам необходимо убавить обороты и вспомнить, что такое спокойная жизнь.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.