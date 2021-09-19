С днем ангела Михаила 2021: лучшие поздравления, видео и открытки
В воскресенье, 19 сентября, мужчины по имени Михаил отмечают день ангела. В эту дату православная церковь совершает празднование в честь воспоминания о Чуде архангела Михаила в Хонех.
Михаил – древнееврейское имя, которое переводится как "Богу подобный", "кто как Бог" и "тот, кто подобен Богу". К именинам Михаила OBOZREVATEL публикует подборку ярких поздравлений и открыток.Поздравления с днем ангела Михаила в стихах и прозе
Именины отмечать всегда должны мы,
В этот день ангел спускается с небес,
Дарит нам здоровье, счастье, силы,
Много волшебства и чудес.
Михаил, поздравления прими,
В радости, любви живи,
Пускай удача рядышком шагает,
Пускай друзья надежные окружают.
С днем ангела, Михаил!
***
З іменинами тебе вітаємо,
Щастя, радості Михайлу бажаємо,
Нехай життя тече, як повна річка,
Нехай щастить тобі у всьому навіки.
Здоров'я міцного тобі, удачі,
Радості й настрою гарного на додачу,
Життя довгого та щасливого,
Долі дивовижної, красивої.
***
В день ангела поздравления прими,
Пусть непременно сбудутся твои мечты,
Пускай удача в дверь твою стучится,
Пусть счастье к тебе на крыльях мчится.
Будь всегда в отличном настроенье,
Пусть дарит жизнь тебе лишь вдохновенье,
Пусть путь твой освещает яркая звезда,
Михаил, всех благ тебе, удачи и тепла.
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З днем ангела, Михайло! Нехай архангел Михаїл завжди береже тебе і посилає тобі промені добра і любові! Бажаю, щоб у твоїй душі панували гармонія, спокій і щастя!
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Вітаю з днем ангела, Михайло, і бажаю тобі великого щастя, кохання та удачі. Нехай в цей день для твого серця буде відкрито світлий горизонт – горизонт добра і благополуччя. І нехай на вулицях стає все холодніше, в душі твоєї нехай буде і тепло, і радісно.
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Михайле, прийміть щиросердечні вітання в день ангела! Вшановуючи в цей день Архангела Михайла, захисника нашого, що воює з силами зла, бажаємо, щоб світле ім'я його і сила ангельського війська зберігали вас від усіляких негараздів і дарували світло в душі.Открытки и картинки ко дню ангела Михаила
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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.