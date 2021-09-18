Михайлово чудо 2021: молитва, традиции и запреты большого праздника

В воскресенье, 19 сентября, православные в Украине будут отмечать большой церковный праздник – Михайлово чудо, или воспоминание о Чуде архангела Михаила в Хонех. Архистратиг Михаил – главный архангел, глава войска Божьего.

В этот день верующие посещают праздничное богослужение в церкви; считается, что молитвы на Михайлово чудо имеют особую силу. О главных традициях, приметах и запретах праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Архангел Михаил упоминается в ряде библейских книг. В православии его называют Архистратигом, что значит "глава святого воинства Ангелов и Архангелов". По преданию, именно Михаил убедил ангелов бороться во имя Бога с дьяволом и навеки изгнать бесов с небес в преисподнюю. Его почитают не только в христианстве, но и в исламе и иудаизме.

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На иконах архангел Михаил предстает с мечом в руках. Считается, что он сопровождает души умерших, вымаливает у Бога прощение для покаявшихся и направляет их в рай. Архистратиг заведует "Великой книгой судеб", поэтому знает все о каждом человеке.

В 4-м веке в городе Хоны во Фригии (современная Турция) жил мужчина по имени Архипп. У него подрастала немая дочь, но он был христианином и всем сердцем молился Богу о ее выздоровлении.

Однажды ему явился архангел Михаил и указал на целебный источник. Девушка выпила из него воды и обрела дар речи. В честь архангела Архипп построил возле этого источника храм, где служил сам около 60 лет. Сюда приходило множество людей, чтобы послушать проповеди, исцелиться святой водой и принять христианскую веру.

Жившие неподалеку язычники решили уничтожить храм. Они соединили две горные реки и направили поток на здание. Архипп стал молиться Михаилу, и тогда архангел явился и мечом разрубил скалу – вся вода ушла в расщелину, а храм остался невредим.

В храмах 19 сентября совершается праздничный молебен, а верующие обращаются к архангелу Михаилу с молитвами о здравии для себя и близких.

В старину считалось, что праздник Михайлова чудо наполнен сильной энергетикой. По поверью, если весь день помогать ближним, можно попросить у архистратига исполнения желания. Также важно уладить все недоразумения и конфликты, если человек с кем-либо был в ссоре.

Наши предки 19 сентября устраивали веселые гуляния с пивом и медовухой, ходили друг к другу в гости.

В праздник архангела Михаила не рекомендуется заниматься любым трудом; в первую очередь следует посетить богослужение.

Важно также избегать конфликтов с окружающими, не повышать голос, не сквернословить и не злоупотреблять алкогольными напитками. Кроме того, не следует выбрасывать остатки пищи – их нужно раздавать нуждающимся.

В народе считается, что 19 сентября нельзя мыть голову, чтобы "ум не смыть". А того, кто врет или уклоняется от ответа, по поверью, ждут большие неприятности.

Листья на верхушке берез зеленое – к ранней зиме.

На Михаила тепло и ясно – осень будет теплой.

Листья осины падают "лицевой" стороной вверх – к ранней и лютой зиме. Вниз – можно ждать теплых дней.

На Михаила может совершиться любое чудо.

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