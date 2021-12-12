С Днем Андрея Первозванного 2021: лучшие открытки, поздравления и пожелания
В понедельник, 13 декабря православные в Украине празднуют День Андрея Первозванного. Этот праздник посвящен памяти одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа, брата апостола Петра.
Сегодня верующим стоит посетить богослужение в церкви, а также прочитать молитву святому Андрею и поздравить близких. К празднику OBOZREVATEL собрал подборку ярких открыток, смс и видео с поздравлениями и пожеланиями.Поздравления с Днем Андрея Первозванного в стихах и прозе
Хай принесе святий Андрій
Здоров'я, щастя, сил, удачі,
Наповнить твій світ добротою,
Щоб стало життя світлішим й кращим!
Нехай твої здійсняться мрії
І все, чого твоя душа бажає!
Нехай будуть помисли чистими,
А кохання серце наповняє!
***
В день Андрея Первозванного
Вам успеха долгожданного,
Чтоб сбывалось все желанное,
И достатка постоянного!
Пусть апостол дарит радость,
Жизнь семейную хранит,
Гонит прочь печаль и гадость,
Все недуги исцелит!
***
З Днем Андрія Первозванного!
Бажаю вам всього бажаного,
Щоб усі збулися мрії,
Щоб зігрівали близьких обійми.
Щоб обходили лиха стороною,
Щоб життя було огорнуте спокоєм.
Щоб прозорі були небеса,
І святий Андрій завжди захищав!
***
Поздравляю с Днем Андрея Первозванного! Пусть Ангел всегда будет рядом, удача не оставляет, а мужество ведет к благородной победе. Здравия, любви, благополучия, мира, радости, крепких сил и счастья во всем!
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У День Андрія Первозванного від щирого серця хочу побажати простого й доброго життя, непереможних сил і міцної віри, невтомного бажання творити добро і допомагати нужденним, не відступати від своїх цілей і прагнень, відчувати любов рідних і осяяти цей світ добротою.Открытки и картинки ко Дню Андрея Первозванного
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