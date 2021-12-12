С Днем Андрея Первозванного 2021: лучшие открытки, поздравления и пожелания

В понедельник, 13 декабря православные в Украине празднуют День Андрея Первозванного. Этот праздник посвящен памяти одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа, брата апостола Петра.

Сегодня верующим стоит посетить богослужение в церкви, а также прочитать молитву святому Андрею и поздравить близких. К празднику OBOZREVATEL собрал подборку ярких открыток, смс и видео с поздравлениями и пожеланиями.

Хай принесе святий Андрій

Здоров'я, щастя, сил, удачі,

Наповнить твій світ добротою,

Щоб стало життя світлішим й кращим!

Нехай твої здійсняться мрії

І все, чого твоя душа бажає!

Нехай будуть помисли чистими,

Видео дня

А кохання серце наповняє!

***

В день Андрея Первозванного

Вам успеха долгожданного,

Чтоб сбывалось все желанное,

И достатка постоянного!

Пусть апостол дарит радость,

Жизнь семейную хранит,

Гонит прочь печаль и гадость,

Все недуги исцелит!

***

З Днем Андрія Первозванного!

Бажаю вам всього бажаного,

Щоб усі збулися мрії,

Щоб зігрівали близьких обійми.

Щоб обходили лиха стороною,

Щоб життя було огорнуте спокоєм.

Щоб прозорі були небеса,

І святий Андрій завжди захищав!

***

Поздравляю с Днем Андрея Первозванного! Пусть Ангел всегда будет рядом, удача не оставляет, а мужество ведет к благородной победе. Здравия, любви, благополучия, мира, радости, крепких сил и счастья во всем!

***

У День Андрія Первозванного від щирого серця хочу побажати простого й доброго життя, непереможних сил і міцної віри, невтомного бажання творити добро і допомагати нужденним, не відступати від своїх цілей і прагнень, відчувати любов рідних і осяяти цей світ добротою.

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