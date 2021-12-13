День Андрея Первозванного 2021: как отмечают в Украине и что запрещено в праздник

Православные и греко-католики Украины 13 декабря отмечают День Андрея Первозванного. Этот церковный праздник посвящен памяти одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа, который был первым призван Спасителем.

День Андрея, или Калита, известен традицией гадать в ночь на 13-е число. Обычно этим занимаются незамужние девушки, которые пытаются предсказать любовь и брак. Подробнее о празднике, его обычаях и запретах читайте в материале OBOZREVATEL.

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Святой Андрей родился в городе Вифсаида недалеко от Галилеии (северный Израиль), в семье рыбака. Первозванным его называют потому, что, согласно преданию, он был первым из 12 апостолов призван Иисусом Христом. Позже он привел к своему Учителю брата – апостола Петра.

Андрей сопровождал Спасителя во время Его проповедей и был свидетелем распятия и Воскресения Сына Божьего. По преданию, после Вознесения Иисуса Андрей побывал с проповедью в Крыму, а затем по Днепру дошел до места, где спустя век был построен Киев.

На одном из холмов он водрузил крест, сказав ученикам: "На горах сих воссияет благодать Божия: великий город будет здесь и Бог воздвигнет много церквей".

Апостол Андрей принял мученическую кончину в греческом селении Патры. Для ужесточения страданий язычники распяли его на кресте в форме Х, связав веревками. Позже такой крест стали называть Андреевским.

Всем верующим 13 декабря стоит посетить богослужение в храме и помолиться святому апостолу. Незамужние просят у Андрея о семейном счастье.

Андреи, Андреевны и Андреевичи отмечают в этот день именины, однако на праздничном столе не должно быть блюд из мяса, рыбы, яиц или молока, поскольку продолжается Рождественский пост.

Издавна в Украине сложилась традиция гадать на Андрея. В ночь на праздник незамужние девушки пытаются предугадать свое будуще, любовь и замужество. Однако церковь выступает категорически против любых гаданий, считая их обращением к силам тьмы.

Еще одно название Дня Андрея – Калита. В этот день хозяйки выпекали особые коржики, которые называли калитой. С ними устраивали различные игры и гадания. Считается, что во сне в ночь на Андрея может явиться будущий супруг.

В День Андрея запрещен тяжелый физический труд и рукоделие, а также гадания, которые церковь считает большим грехом. Также не следует вступать в конфликты, спорить, кричать, устраивать шумные развлечения с алкоголем.

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