Что подарить на День святого Николая: идеи для взрослых и детей

День святого Николая ежегодно отмечается 19 декабря. В эту дату верующие славят святителя Николая Чудотворца, который был известен своей добротой, кротостью и милосердием.

Одна из главных традиций праздника – подарки и угощения, которые святой "приносит" под подушку послушным детям. Взрослые также поздравляют друг друга с этим светлым днем. OBOZREVATEL предлагает несколько оригинальных идей, которые помогут выбрать хороший подарок ко Дню святого Николая.

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1. Сладости. Чтобы такой подарок был не только приятным, но и полезным, можно, например, подарить ребенку набор натуральных конфет, которые готовятся из сухофруктов и меда.

2. Книга. Увлекательная детская книга с яркими картинками порадует любого малыша.

3. Набор для творчества. Это может быть набор теста для лепки, кинетический песок, краски, фломастеры, раскраски.

4. Игрушка. Сколько бы ни было у ребенка игрушек, он всегда будет рад новой. Мальчику можно подарить конструктор, автомобиль или самолет на радиоуправлении, девочке – куклу, мягкую игрушку или пупса.

5. Развлечения. Билеты в парк развлечений, цирк или зоопарк могут стать самым желанным сюрпризом к празднику.

1. Набор шоколада. Взрослые также не равнодушны к сладостям. Коробочка с любимым шоколадом разных видов порадует любую девушку.

2. Подарок для дома. Это могут быть ароматические свечи, миниатюрный ночник, плед или подушечка для дивана.

3. Косметика или парфюм. Качественная тушь, палетка теней или любимый аромат – прекрасный подарок девушке ко Дню Николая. Однако в этом случае, конечно, стоит учитывать ее личные предпочтения.

4. Новогоднее украшение. Набор елочных игрушек, гирлянда, сувенир в виде ангелочка подарят праздничное настроение в преддверии Нового года.

5. Мягкая игрушка. Такой романтический подарок поможет любимой девушке снова почувствовать себя ребенком.

1. Сладости. Известно, что среди мужчин сладкоежек в три раза больше, чем среди женщин. Поэтому торт, набор конфет или домашняя выпечка будут приятным подарком для любимого.

2. Шарф или перчатки. Теплая вещь в холодную пору напомнит близкому человеке о вашей заботе и любви.

3. Именной подарок. Это может быть чашка, футболка, свитер или халат с романтической надписью.

4. Праздничный ужин. Романический вечер с любимыми блюдами будет приятным подарком для любого парня.

5. Гаджет. Если мужчине по душе практичные подарки, отличным вариантом будут беспроводные наушники, телефон, музыкальная колонка или внешний аккумулятор Power bank.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и запретах празднования Дня святого Николая. О том, сколько официальных выходных будет в декабре 2021 года, читайте в материале.