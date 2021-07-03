Петра и Павла 2021: когда отмечается и что нельзя делать в большой праздник

День святых апостолов Петра и Павла ежегодно отмечается 12 июля. Согласно церковному преданию, в этот день оба ученика Иисуса Христа мученически погибли в Риме.

В народе праздник известен под названиями Петров (Петропавлов) день, Петр и Павел. Он завершает многодневный Петров пост, люди посещают праздничную церковную службу и разговляются. О главных традициях, приметах и запретах этого дня читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Апостол Петр (Симон при рождении) происходил из простой семьи рыбаков. Однажды брат Андрей познакомил его с Иисусом Христом. Вместе со Спасителем Петр был в Гефсиманском саду, защищая Его от тех, кто пришел с предателем Иудой, и в ту же ночь трижды отрекся от своего Учителя, но покаялся и был прощен Иисусом.

Видео дня

После Воскресения Христа и сошествия Святого Духа Петр и другие апостолы с проповедью отправились в странствия по миру. В книге "Деяния апостолов" упоминается о том, что Петр обращал в христианство тысячи людей и исцелял больных.

По преданию, во время гонений христиан ученики просили апостола бежать из Рима, но по пути из этого города он встретил Спасителя. "Куда идешь Ты, Господи?", – спросил Петр. На что Иисус сказал: "Если ты оставляешь народ мой, я иду в Рим, на новое распятие". Поэтому апостол остался в городе и был распят – по его желанию, головой вниз, так как считал, что недостоин умереть так же, как его Учитель.

Апостол Павел в действительности не был учеником Спасителя. До обращения к Иисусу его звали Савл и был он гонителем христиан. Однажды, по пути в Дамаск, к нему обратился сам Бог. Яркий свет ослепил его глаза, и странник услышал: "Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?". На вопрос, кто с ним говорит, голос ответил: "Я Иисус, Которого ты гонишь".

Голос повелел ослепшему Савлу продолжить путь в Дамаск, где тот через три дня крестился и прозрел во время погружения в воду.

С тех пор он стал усердным проповедником слова Божьего. Не раз Павел оказывался в темнице из-за своих проповедей. Когда он был схвачен в Риме, получил смертный приговор. Святого не распяли, а как римскому гражданину отсекли голову.

День Петра и Павла был почитаем еще у ранних христиан, а в 4 веке получил статус великого праздника. Первая привезенная на Русь икона апостолов в настоящее время хранится в Новгородском Софийском соборе.

День Петра и Павла – большой церковный праздник. Верующим следует посетить праздничное богослужение в церкви, исповедаться, причаститься и помолиться о близких. Накануне люди убирают в своих жилищах, делают букеты и венки из полевых цветов, которые затем берут на службу.

12 июля после ограничений Петрова поста можно собраться семьей за праздничным столом и разговеться. В старину день Петра и Павла знаменовал окончание купальских гуляний, летних свадеб и подготовку к сенокосу.

Молодые парни и девушки в ночь на праздник пели песни, водили хороводы и встречали рассвет. С особым почитанием ко Дню Петра и Павла относятся рыболовы – святому Петру молятся о хорошем улове.

В большой христианский праздник не следует грустить и думать о плохом. Работу по дому и на земле также рекомендуется отложить.

Особенно важно следить за чистотой помыслов, не злиться, не ругаться и не обижать окружающих. Церковь в этот день не проводит венчаний, от интимной близости желательно отказаться. Переедать и злоупотреблять алкогольными напитками также не стоит.

Кроме того, считается, что на Петра и Павла нельзя купаться в водоемах.

Дождь на Петра и Павла – будет гнить картофель.

Ясная погода – год будет благополучным.

Если на Петра и Павла – жара, то на Рождество – мороз.

"Петр и Павел день убавил".

"Петровка проходит – половина лета уходит".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие церковные праздники отмечаются в июле 2021 года. На второй месяц лета выпадает несколько важных дат и однодневных постов.