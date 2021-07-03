Петра и Павла 2021: когда отмечается и что нельзя делать в большой праздник

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
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Петра и Павла 2021

День святых апостолов Петра и Павла ежегодно отмечается 12 июля. Согласно церковному преданию, в этот день оба ученика Иисуса Христа мученически погибли в Риме.

В народе праздник известен под названиями Петров (Петропавлов) день, Петр и Павел. Он завершает многодневный Петров пост, люди посещают праздничную церковную службу и разговляются. О главных традициях, приметах и запретах этого дня читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Кто такой апостол Петр

Апостол Петр (Симон при рождении) происходил из простой семьи рыбаков. Однажды брат Андрей познакомил его с Иисусом Христом. Вместе со Спасителем Петр был в Гефсиманском саду, защищая Его от тех, кто пришел с предателем Иудой, и в ту же ночь трижды отрекся от своего Учителя, но покаялся и был прощен Иисусом.

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После Воскресения Христа и сошествия Святого Духа Петр и другие апостолы с проповедью отправились в странствия по миру. В книге "Деяния апостолов" упоминается о том, что Петр обращал в христианство тысячи людей и исцелял больных.

Апостол Петр происходил из простой семьи рыбаков

По преданию, во время гонений христиан ученики просили апостола бежать из Рима, но по пути из этого города он встретил Спасителя. "Куда идешь Ты, Господи?", – спросил Петр. На что Иисус сказал: "Если ты оставляешь народ мой, я иду в Рим, на новое распятие". Поэтому апостол остался в городе и был распят – по его желанию, головой вниз, так как считал, что недостоин умереть так же, как его Учитель.

Петр и Павел приняли мученическую смерть в Риме
Кто такой апостол Павел

Апостол Павел в действительности не был учеником Спасителя. До обращения к Иисусу его звали Савл и был он гонителем христиан. Однажды, по пути в Дамаск, к нему обратился сам Бог. Яркий свет ослепил его глаза, и странник услышал: "Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?". На вопрос, кто с ним говорит, голос ответил: "Я Иисус, Которого ты гонишь".

Голос повелел ослепшему Савлу продолжить путь в Дамаск, где тот через три дня крестился и прозрел во время погружения в воду.

Апостол Павел был усердным проповедником слова Божьего

С тех пор он стал усердным проповедником слова Божьего. Не раз Павел оказывался в темнице из-за своих проповедей. Когда он был схвачен в Риме, получил смертный приговор. Святого не распяли, а как римскому гражданину отсекли голову.

День Петра и Павла был почитаем еще у ранних христиан, а в 4 веке получил статус великого праздника. Первая привезенная на Русь икона апостолов в настоящее время хранится в Новгородском Софийском соборе.

День Петра и Павла был почитаем еще у ранних христиан
Традиции на Петра и Павла: что можно делать

День Петра и Павла – большой церковный праздник. Верующим следует посетить праздничное богослужение в церкви, исповедаться, причаститься и помолиться о близких. Накануне люди убирают в своих жилищах, делают букеты и венки из полевых цветов, которые затем берут на службу.

12 июля после ограничений Петрова поста можно собраться семьей за праздничным столом и разговеться. В старину день Петра и Павла знаменовал окончание купальских гуляний, летних свадеб и подготовку к сенокосу.

Молодые парни и девушки в ночь на праздник пели песни, водили хороводы и встречали рассвет. С особым почитанием ко Дню Петра и Павла относятся рыболовы – святому Петру молятся о хорошем улове.

Что нельзя делать в День Петра и Павла

В большой христианский праздник не следует грустить и думать о плохом. Работу по дому и на земле также рекомендуется отложить.

Особенно важно следить за чистотой помыслов, не злиться, не ругаться и не обижать окружающих. Церковь в этот день не проводит венчаний, от интимной близости желательно отказаться. Переедать и злоупотреблять алкогольными напитками также не стоит.

Кроме того, считается, что на Петра и Павла нельзя купаться в водоемах.

Молитва святым апостолам Петру и Павлу
Молитва святым апостолам Петру и Павлу
Приметы на Петра и Павла

Дождь на Петра и Павла – будет гнить картофель.

Ясная погода – год будет благополучным.

Если на Петра и Павла – жара, то на Рождество – мороз.

"Петр и Павел день убавил".

"Петровка проходит – половина лета уходит".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие церковные праздники отмечаются в июле 2021 года. На второй месяц лета выпадает несколько важных дат и однодневных постов.

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