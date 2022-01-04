С Днем Анастасии 2022: лучшие поздравления, открытки и картинки

Во вторник, 4 января православные отмечают День памяти великомученицы Анастасии Узорешительницы. Эта святая пострадала за веру в четвертом веке.

Сегодня верующие посещают богослужение в церкви и молятся святой великомученице. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку ярких открыток, картинок, видео и смс с поздравлениями и пожеланиями.

З Днем святої Анастасії

Вітаю тебе, Настю!

Нехай свята своєю силою

Тебе рятує від напастей.

Удача щоб була з тобою,

І радість у домі щоб жила.

Обдарує хай легкою долею

Тебе заступниця твоя!

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В день святой Анастасии

Видео дня

Поздравления прими!

Ангел твой с тобою рядом,

Бережет судьбы пути.

Тебе, Настя, помогает

Мудрость и добро нести.

Будь любима и счастлива,

Весела, добра, нежна.

С днем святой Анастасии

Поздравляю я тебя!

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У день святої Анастасії,

Настусенько, тобі привіт.

Покровителька дарує

Хай багато добрих літ.

Хай веде тебе за руку

Крізь життєві всі шляхи,

Хай збуваються бажання,

Й найкращі мрії всі твої.

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С Днем святой Анастасии! Пусть великий жизненный подвиг, чистота, искреннее милосердие и вера этой святой дарят вашей душе свет надежды, а имя ее защищает вас от всяких невзгод, дарует здоровье и силу.

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Сьогодні – День святої Анастасії, що опікується хворобами і допомагає тим, хто був несправедливо засуджений. Нехай же в день пам'яті цієї святої всі помилкові наклепи розвіються, а всі хворі та немічні одужують якнайшвидше і легше.

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Свята Анастасія – справжня християнка, чий подвиг віри створив великі дива та прославив її у великих справах. Лікарка тіл і втішителька сердець Анастасія прийняла смерть мученицьку, але була винагороджена на небесах. Вітаючи всіх християн з Днем святої Анастасії, хочеться побажати стійкості духу, істинної віри, благословень на великих богоугодних справ. Зі святом!

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку поздравлений с днем ангела Анастасии. О приметах, запретах и именинах 4 января читайте в материале по ссылке.