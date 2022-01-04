С Днем Анастасии 2022: лучшие поздравления, открытки и картинки
Во вторник, 4 января православные отмечают День памяти великомученицы Анастасии Узорешительницы. Эта святая пострадала за веру в четвертом веке.
Сегодня верующие посещают богослужение в церкви и молятся святой великомученице. К празднику OBOZREVATEL публикует подборку ярких открыток, картинок, видео и смс с поздравлениями и пожеланиями.Поздравления с Днем святой Анастасии
З Днем святої Анастасії
Вітаю тебе, Настю!
Нехай свята своєю силою
Тебе рятує від напастей.
Удача щоб була з тобою,
І радість у домі щоб жила.
Обдарує хай легкою долею
Тебе заступниця твоя!
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В день святой Анастасии
Поздравления прими!
Ангел твой с тобою рядом,
Бережет судьбы пути.
Тебе, Настя, помогает
Мудрость и добро нести.
Будь любима и счастлива,
Весела, добра, нежна.
С днем святой Анастасии
Поздравляю я тебя!
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У день святої Анастасії,
Настусенько, тобі привіт.
Покровителька дарує
Хай багато добрих літ.
Хай веде тебе за руку
Крізь життєві всі шляхи,
Хай збуваються бажання,
Й найкращі мрії всі твої.
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С Днем святой Анастасии! Пусть великий жизненный подвиг, чистота, искреннее милосердие и вера этой святой дарят вашей душе свет надежды, а имя ее защищает вас от всяких невзгод, дарует здоровье и силу.
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Сьогодні – День святої Анастасії, що опікується хворобами і допомагає тим, хто був несправедливо засуджений. Нехай же в день пам'яті цієї святої всі помилкові наклепи розвіються, а всі хворі та немічні одужують якнайшвидше і легше.
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Свята Анастасія – справжня християнка, чий подвиг віри створив великі дива та прославив її у великих справах. Лікарка тіл і втішителька сердець Анастасія прийняла смерть мученицьку, але була винагороджена на небесах. Вітаючи всіх християн з Днем святої Анастасії, хочеться побажати стійкості духу, істинної віри, благословень на великих богоугодних справ. Зі святом!Открытки и картинки ко Дню Анастасии
Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку поздравлений с днем ангела Анастасии. О приметах, запретах и именинах 4 января читайте в материале по ссылке.