День ангела Анастасии 2022: лучшие открытки и поздравления с именинами

Женщины по имени Анастасия во вторник, 4 января отмечают свой день ангела. Сегодня православная церковь чтит память их святой покровительницы – великомученицы Анастасии Узорешительницы, которая пострадала за веру во Христа в 4 веке.

Анастасия – имя греческого происхождения, которое имеет значение "возвращение к жизни, воскресение, возрождение". К именинам Анастасии OBOZREVATEL публикует подборку поздравлений, открыток и видео с пожеланиями.

З іменинами, Анастасіє, Вас

Привітати я спішу! І в цей час

Надії, віри та любові побажаю,

Нехай янголи Ваш дім оберігають!

Квітів Вам у житті я бажаю багато,

Нехай у житті дорога стелиться щастям!

Видео дня

Ви – втілення ніжності, любові,

Чекає на краще ще Вас попереду!

***

Настя, с днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

***

З днем ангела Анастасію вітаємо,

Бути господаркою долі бажаємо,

Попутний вітер нехай удачу принесе,

Щастя нехай скрізь тебе знайде.

Великих вершин успіху добивайся,

Бути лідером у всьому намагайся,

Енергії, добра й довголіття тобі,

У щасті й радості живи завжди.

***

Вітаю з Днем святої Анастасії. Бажаю мати таке ж добре серце, як свята Анастасія, таку ж світлу душу, міцну віру, неймовірну силу, терпіння й непохитність. Миру та благополуччя тобі, достатку та любові, краси та гармонії.

***

Поздравляю с днем ангела Анастасии. Пусть путь твой идет по светлой полосе и доброй дороге, пусть святая укроет тебя от напастей, пусть твои поступки будут добрыми и заслужат верную любовь и истинное счастье.

***

У день ангела Анастасії щиро хочу побажати мудрості та гідності, честі та благородства, міцної віри та сил, небесної благодаті та незламного характеру, світлих надій та чистої любові, доброго миру та щирих молитов!

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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru.