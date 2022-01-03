День святой Анастасии 2021: как отметить и что нельзя делать в праздник

Ежегодно 4 января православные верующие Украины отмечают День памяти святой Анастасии Узорешительницы. Эта христианская великомученица пострадала за веру в начале четвертого века.

Святая Анастасия почитается покровительницей заключенных, а также помощницей при беременности. О главных традициях и запретах праздника рассказывает OBOZREVATEL.

В житии святой указано, что Анастасия была знатной жительницей Рима. Ее мать была тайной христианкой и воспитала дочь в своей вере. Наставником Анастасии был святой Хрисогон.

Святая известна тем, что тайно навещала заключенных в тюрьмы христиан и ухаживала за ними – поэтому ее называют Узорешительницей.

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После казни святого Хрисогона Анастасия отправилась в путешествие, чтобы помогать христианам, пострадавшим от гонений. Ее путь пролег через Грецию и Македонию, а когда она прибыла в Сирмиум (современная территория Сербии), ее схватили и предали пыткам. После жестоких мучений святую сожгли на костре.

Все верующие 4 января стараются посетить церковь, чтобы помолиться великомученице Анастасии. Святую просят о помощи в родах, о здоровье и благополучии детей. Также считается, что Анастасия помогает невинно осужденным людям.

Женщины на Анастасию вышивали особые полотенца, которые использовались при родах в качестве оберега для ребенка и матери.

В этот день, как правило, в селах режут свиней к столу на Рождество и занимаются другими приготовлениями к празднику.

Согласно народным приметам, в День святой Анастасии нельзя вязать, ходить босиком, бить животных и прокалывать уши. Также очень дурным знаком в этот праздник считается, если женщина занимается любой работой.

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