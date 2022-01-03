4 января: какой праздник отмечают, что нельзя делать, приметы и именинники

Во вторник, 4 января православные Украины отмечают память святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Свои именины празднуют Анастасия, Дмитрий и Федор.

По приметам этого дня судят, каким будет октябрь. Что можно и что нельзя делать в праздник, рассказывает OBOZREVATEL.

Святая Анастасия жила в третьем веке в Риме во времена гонений на христиан. Узорешительницей ее называют, поскольку она старалась облегчить жизнь узникам-христианам. Впоследствии ей стали молиться о благополучном разрешении от других "уз" – беременности.

К Анастасии в селах запасались дровами, а также начинали колоть свиней. "Свиное счастье забирает Настя", – говорили в народе.

Видео дня

Считается, что на Анастасию нельзя ходить босиком, вязать, бить животных и прокалывать уши. Женщинам в этот день не рекомендуется заниматься любой работой, беременным категорически нельзя браться за шитье.

Какая Анастасия, такой и октябрь.

Много сосулек на крыше – к урожайному году.

Облака плывут против ветра – к снегопадам.

В реке стало меньше воды – к плохому году для рыбаков, а также к засухе.

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