Родительская суббота 10 апреля: молитва, традиции и запреты последнего поминального дня перед Пасхой

Для православных христиан 10 апреля наступает Родительская суббота четвертой седмицы Великого поста.

Это один из трех дней поминовения святой Четыредесятницы, когда верующие традиционно молятся об ушедших близких. Как правильно помянуть почивших, рассказывает OBOZREVATEL.

На Великий пост приходятся три родительские субботы, которые отмечаются во вторую, третью и четвертую его седмицы (недели).

В эти дни поминают всех умерших православных, отмечают в ПЦУ. Церковь установила их, поскольку обычные поминовения в течение Великого поста невозможны – полная литургия совершается не ежедневно.

Накануне родительской субботы, в пятницу вечером, в православных храмах совершается большая панихида – "парастас". Утром в церкви служат заупокойную Божественную литургию, а затем – общую панихиду.

В родительскую субботу Великого поста принято молиться об умерших близких. 10 апреля верующим следует посетить храм и отстоять всю службу. При этом рекомендуется с собой принести постные продукты и одежду, чтобы служители церкви могли отдать их нуждающимся.

Перед богослужением передают записки с именами почивших, которые будут зачитаны во время молебна.

Многие в родительскую субботу отправляются на кладбища, чтобы убрать на могилах близких, однако церковь подчеркивает, что именно молитва в храме в первую очередь необходима душам тех, кто отошел в вечную жизнь. Поэтому ехать на кладбище следует только после посещения богослужения.

После службы можно устроить поминальный обед без алкогольных напитков. По центру стола зажигают церковную свечу, а перед трапезой читают молитву.

Уходить из храма до окончания богослужения.

Петь, веселиться, участвовать в шумных развлечениях и пышных застольях. При этом излишняя скорбь церковью также не приветствуется.

Осуждать, ругать усопших.

Отказывать в помощи. Подавая милостыню, можно попросить нуждающегося помолиться за умерших родственников.

Писать в храме записки с именами некрещеных или самоубийц.

Употреблять алкогольные напитки и поминать ими почивших –большой грех.

Ссориться с близкими – родительская суббота призвана, наоборот, сплотить семью в воспоминаниях о родных.

Работать по дому и заниматься тяжелым физическим трудом – время следует посвятить молитве.

"Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное".

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