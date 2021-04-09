Батьківська субота 10 квітня: молитва, традиції та заборони останнього поминального дня перед Великоднем

Для православних християн 10 квітня настає поминальна субота четвертої седмиці Великого посту.

Це один з трьох днів поминання святої Чотиридесятниці, коли віряни традиційно моляться про померлих близьких. Як правильно пом'янути покійних, розповідає OBOZREVATEL.

На Великий піст випадають три батьківські суботи, які відзначаються в другу, третю і четверту його седмиці (тижні).

У ці дні поминають усіх померлих православних, зазначають у ПЦУ. Церква встановила їх, оскільки звичайні поминання протягом Великого посту неможливі – повна літургія відбувається не щодня.

Напередодні батьківської суботи, у п'ятницю ввечері, у православних храмах відбувається велика панахида – "парастас". Уранці в церкві служать заупокійну Божественну літургію, а потім – загальну панахиду.

У батьківську суботу Великого посту прийнято молитися про померлих близьких. 10 квітня вірянам слід відвідати храм і відстояти всю службу. При цьому рекомендується з собою принести пісні продукти та одяг, щоб служителі церкви могли віддати їх нужденним.

Перед богослужінням передають записки з іменами покійних, які буде зачитано під час молебню.

Багато хто в батьківську суботу вирушає на кладовище, щоб прибрати на могилах близьких, проте церква підкреслює, що саме молитва в храмі в першу чергу необхідна душам тих, хто відійшов у вічне життя. Тому їхати на кладовище слід тільки після відвідання богослужіння.

Після служби можна влаштувати поминальний обід без алкогольних напоїв. По центру столу запалюють церковну свічку, а перед трапезою читають молитву.

Йти з храму до закінчення богослужіння.

Співати, веселитися, брати участь у гучних розвагах і пишних застіллях. При цьому зайва скорбота церквою також не вітається.

Засуджувати, лаяти покійних.

Відмовляти в допомозі. Подаючи милостиню, можна попросити нужденного помолитися за померлих родичів.

Писати в храмі записки з іменами нехрещених або самогубців.

Вживати алкогольні напої й поминати ними покійних – великий гріх.

Сваритися з близькими – поминальна субота покликана, навпаки, згуртувати родину в спогадах про рідних.

Працювати по дому і займатися важкою фізичною працею – час слід присвятити молитві.

"Упокій, Господи, душі спочилих рабів Твоїх: батьків моїх, родичів, благодійників (імена) і всіх православних християн, і прости їм всі провини вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне".

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які церковні свята відзначаються в квітні 2021 року. Зокрема, весь перший місяць весни триває Великий піст, присвячений підготовці до Великодня.