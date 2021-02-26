Пурим 2021: поздравления и открытки к празднику
В пятницу, 26 февраля, отмечается Пурим – один из самых веселых еврейских праздников, посвященный спасению евреев в Персидском царстве около 24 веков назад, во время правления царя Артаксеркса.
Каждый год Пурим отмечается в разные даты, поскольку привязан к лунно-солнечному календарю и приходится на 14-е число еврейского месяца адара. К празднику OBOZREVATEL публикует яркие поздравления, видео и открытки.Пурим 2021: стихи, проза и смс
С Пуримом поздравляю!
Пусть жизнь наполнится теплом,
Пускай улыбки всюду окружают,
Любовью пусть искрится дом.
Пускай достаток возрастает,
Успехи достигают новой высоты.
Пусть торжество Пурима исполняет
Все самые заветные мечты.
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З днем Пуриму, свято славимо,
З ним відтепер вітаємо,
Нехай здоров'я до вас прибуде,
Щастя вас хай не забуде.
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День чести, воли и свободы
Всего еврейского народа.
Мы отмечаем наш Пурим,
Народ умен, непобедим.
Жить всем успешно, без забот.
Пусть счастье нам Пурим несет.
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Веселого, щасливого Пуриму. Бажаю життя, повного радості, успіху і здоров'я, любові, достатку і всіх благ. Нехай це добре свято подарує світло надії та посмішки, вогник натхнення і чудового настрою, як іскристе вино на столі, нехай поруч будуть надійні друзі та люблячі близькі, нехай життя йде рівною, гладкою і щасливою дорогою.
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С Пуримом! Мира в доме, счастья в каждом уголочке, улыбок на каждом лице, рядом родного и близкого человека. Пусть здоровье не подводит, а в трудные моменты всегда рядом будет надежный и верный спутник.
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В день славного Пуриму щиро вітаю і хочу побажати завжди знаходити порятунок для своєї душі, постійно вірити в диво і удачу, чинити так, як велить тобі твоє добре серце, задовольнятися міцною дружбою та істиною любов'ю в житті. Нехай смачне вино і гоменташі подарують солодкий смак до життя та віру в добрих людей.Картинки и открытки
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях Пурима. В канунпраздника у иудеев принято соблюдать пост, а в сам Пурим торжественно читают свиток Эсфирь – книгу, повествующую о спасении евреев в Персидском царстве.
По материалам: pozdravok.ru.