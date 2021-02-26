Пурим 2021: дата и традиции самого веселого еврейского праздника

Пурим в 2021 году приходится на 26 февраля, однако празднование традиционно началось накануне, вечером 25 февраля. Это самый веселый еврейский праздник, который отмечается в честь спасения евреев в Персидском царстве, произошедшем около 2,4 тысячи лет назад.

Дата Пурима не является фиксированной, так как привязана к еврейскому лунно-солнечному календарю. Ежегодно она выпадает на разные дни с 20 февраля до 25 марта. О смысле и главных традициях праздника рассказывает OBOZREVATEL.

Пурим был установлен в память о спасении евреев в Древней Персии от уничтожения Аманом-амаликитянином, фаворитом царя Артаксеркса в пятом веке до н. э.

Слово "Пурим" происходит от персидского pur, что означает "жребий". Так, согласно преданию, Аман добился разрешения на истребления евреев и бросил жребий, чтобы выбрать дату для осуществления замыслов. Он выпал на 14-й день.

Тогда еврейка Эстер (Эсфирь), которая сначала попала в гарем Артаксеркса (Ахашвероша), а затем стала его женой, и ее двоюродный брат Мордехай поспособствовали восстанию иудеев, во время которого были убито около 75 тысяч человек врагов по всему царству. Аман же по приказу Артаксеркса был повешен на виселице, которую он приготовил для Мордехая.

Накануне Пурима принято соблюдать пост, а в сам праздник иудеи торжественно читают свиток Эстер – библейскую книгу, которая рассказывает об этих событиях. При произнесении имени Амана звучат специальные трещотки.

Талмуд предписывает отмечать праздник в веселье. Это единственный день, когда евреям полагается пить много алкоголя, пока они не утратят способность различать фразы "пусть будет проклят Аман" и "пусть будет благословен Мордехай".

Традиционное блюдо, которое готовят на Пурим, – гоменташи . Это треугольное печенье или пирожки с маком или другой начинкой, которые еще называют "уши Амана".

К празднику ставят Пуримшпиль – театральное представление, в котором разыгрывают библейский эпизод о спасении евреев благодаря мудрости и хитрости царицы Эстер.

В современном Израиле Пурим – это в первую очередь яркий карнавал. Карнавальное шествие называется "адлояда". Так, согласно одному из толкований обычаев, в праздник необходимо переодеваться.

В связи с пандемией правительство Израиля 23 февраля ввело ограничения на празднование Пурима. Так, 25, 26, и 27 февраля с 20.30 вечера до 5:00 утра по всей стране будет действовать комендантский час – без крайней надобности нельзя будет выходить из дома.

Кроме того, на время праздника запрещено удаление от дома более чем на один километр. Междугородний транспорт будет прекращать движение в 20:00, а курсирование городского будет вдвое сокращено. Массовые парады, шествия и представления запретили проводить и в течение дня, до наступления комендантского часа.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие праздники отмечаются в марте 2021 года в Украине и на какие дни приходятся Пасха, Великий пост и Масленица.