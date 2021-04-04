Почему католики и православные празднуют Пасху в разные дни: пояснение

Пасха, или Светлое Христово Воскресенье, – главный праздник для католиков и православных христиан, который символизирует победу Иисуса Христа над смертью и освобождение от рабства греха.

Торжество является переходящим: его дата меняется из года в год из-за привязки к солнечно-лунному календарю. Более того, Пасха отмечается в разные дни у христиан восточного и западного обрядов. OBOZREVATEL объясняет причину таких расхождений во времени празднования.

Песах – еврейская Пасха

Распятие и последующее Воскресение Иисуса Христа происходили в дни Песаха – главного иудейского праздника, посвященного освобождению евреев из 400-летнего рабства в Египте. Песах традиционно выпадает на 14-21 нисана – первого месяца в еврейском календаре.

14 нисана – это первое полнолуние после дня весеннего равноденствия, который при жизни Иисуса Христа всегда приходился на 21 марта по юлианскому календарю. Поэтому иудейская Пасха стала переходящим праздником.

Дата Пасхи меняется из года в год из-за привязки к солнечно-лунному календарю Pixabay

История установления христианской Пасхи

В 1-2 веках одна часть христиан отмечала Светлое Христово Воскресенье в первый день Песаха (14 нисана), а другая соблюдала обычай праздновать Пасху в воскресенье.

Первый Вселенский собор 325 года осудил традицию празднования в одно время с праздником Песах, исходя из хронологии библейских событий. Чтобы отмечать торжество в единый день всем церквям, было постановлено, что патриарх Александрии ежегодно будет определять дату Пасхи и сообщать ее в Рим.

Большинство православных церквей отмечают Пасха в один из дней с 4 апреля по 8 мая включительно Pixabay

В 4 столетии в Александрии были составлены специальные пасхальные таблицы, известные как александрийские пасхалии, а Рим с 3 века использовал пасхалию собственной разработки. В 6 веке католическая церковь взяла за основу александрийский календарь, объединив восточный и западный способы расчета даты Пасхи.

Таким образом Воскресенье Христово отмечалось в первое воскресенье после окончания еврейского Песаха. Если 21 марта приходилось на полнолуние и воскресенье, то празднование Пасхи переносили на неделю позже, то есть на 28 марта.

В 2021 году католики празднуют Пасху 4 апреля Pixabay

Почему католики и православные отмечают Пасху в разные дни

Большинство православных церквей отмечают Пасха в один из дней с 4 апреля по 8 мая включительно, что соответствует 22 марта – 25 апреля по устаревшему, юлианскому календарю.

Католическая же церковь с 1582 года использует григорианскую пасхалию, основанную на более современном григорианском календаре. В результате католическая Пасха часто отмечается раньше еврейской или в один день с ней, а также может опережать православную более чем на месяц.

Католическая церковь с 1582 года использует григорианскую пасхалию Pixabay

Как известно, в 2021 году православные празднуют Светлое Воскресенье Христово 2 мая, а католики – 4 апреля.

Ранее OBOZREVATEL назвал даты празднования Пасхи в 2021-2030 годах: Светлое Христово Воскресенье отмечается в первое воскресенье после первого со дня весеннего равноденствия полнолуния.