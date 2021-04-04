Чому католики та православні святкують Великдень у різні дні: пояснення

Великдень, або Світле Христове Воскресіння, – головне свято для католиків і православних християн, яке символізує перемогу Ісуса Христа над смертю і визволення від рабства гріха.

Торжество є перехідним: його дата змінюється з року в рік через прив'язку до сонячно-місячного календаря. Більш того, Великдень відзначається в різні дні в християн східного і західного обрядів. OBOZREVATEL пояснює причину таких розбіжностей у часі святкування.

Песах – єврейський Великдень

Розп'яття і подальше Воскресіння Ісуса Христа відбувалися в дні Песаха – головного іудейського свята, присвяченого визволенню євреїв з 400-річного рабства в Єгипті. Песах традиційно випадає на 14-21 нісана – першого місяця в єврейському календарі.

14 нісана – це перший повний місяць після дня весняного рівнодення, який за життя Ісуса Христа завжди доводився на 21 березня за юліанським календарем. Тому юдейська Пасха стала перехідним святом.

Дата Великодня змінюється з року в рік через прив'язку до сонячно-місячного календаря Pixabay

Історія встановлення християнської Пасхи

У 1-2 століттях одна частина християн відзначала Світле Христове Воскресіння в перший день Песаха (14 нісана), а інша дотримувалася звичаю святкувати Великдень в неділю.

Перший Вселенський собор 325 року засудив традицію святкування в один час зі святом Песах, виходячи з хронології біблійних подій. Щоб відзначати торжество в єдиний день всім церквам, було постановлено, що патріарх Олександрії щорічно визначатиме дату Великодня і повідомлятиме її в Рим.

Більшість православних церков відзначають Великдень в один з днів з 4 квітня по 8 травня включно Pixabay

У 4 столітті в Олександрії було складено спеціальні великодні таблиці, відомі як олександрійські пасхалії, а Рим з 3 століття використовував пасхалію власної розробки. У 6 столітті католицька церква взяла за основу олександрійський календар, об'єднавши східний і західний способи розрахунку дати Великодня.

Таким чином Воскресіння Христове відзначалося в першу неділю після закінчення єврейського Песаха. Якщо 21 березня випадало на повний місяць і неділю, то святкування Великодня переносили на тиждень пізніше, тобто на 28 березня.

2021 року католики святкують Великдень 4 квітня Pixabay

Чому католики та православні відзначають Великдень у різні дні

Більшість православних церков відзначають Великдень в один з днів з 4 квітня по 8 травня включно, що відповідає 22 березня – 25 квітня за застарілим, юліанським календарем.

Католицька ж церква з 1582 року використає григоріанську пасхалію, засновану на більш сучасному григоріанському календарі. У результаті католицький Великдень часто відзначається раніше єврейського або в один день з ним, а також може випереджати православний більш ніж на місяць.

Католицька церква з 1582 року використає григоріанську пасхалію Pixabay

Як відомо, 2021 року православні святкують Світле Воскресіння Христове 2 травня, а католики – 4 квітня.

Раніше OBOZREVATEL назвав дати святкування Великодня в 2021-2030 роках: Світле Христове Воскресіння відзначається в першу неділю після першого дня весняного рівнодення повного місяця.