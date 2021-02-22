Почему католики и православные празднуют Пасху в разные дни: пояснение

Пасха, или Светлое Христово Воскресенье, – главный праздник для католиков и православных христиан, который символизирует победу Иисуса Христа над смертью и освобождение от рабства греха.

Торжество является переходящим: его дата меняется из года в год из-за привязки к солнечно-лунному календарю. Более того, Пасха отмечается в разные дни у христиан восточного и западного обрядов. OBOZREVATEL объясняет причину таких расхождений во времени празднования.

Распятие и последующее Воскресение Иисуса Христа происходили в дни Песаха – главного иудейского праздника, посвященного освобождению евреев из 400-летнего рабства в Египте. Песах традиционно выпадает на 14-21 нисана – первого месяца в еврейском календаре.

14 нисана – это первое полнолуние после дня весеннего равноденствия, который при жизни Иисуса Христа всегда приходился на 21 марта по юлианскому календарю. Поэтому иудейская Пасха стала переходящим праздником.

В 1-2 веках одна часть христиан отмечала Светлое Христово Воскресенье в первый день Песаха (14 нисана), а другая соблюдала обычай праздновать Пасху в воскресенье.

Первый Вселенский собор 325 года осудил традицию празднования в одно время с праздником Песах, исходя из хронологии библейских событий. Чтобы отмечать торжество в единый день всем церквям, было постановлено, что патриарх Александрии ежегодно будет определять дату Пасхи и сообщать ее в Рим.

В 4 столетии в Александрии были составлены специальные пасхальные таблицы, известные как александрийские пасхалии, а Рим с 3 века использовал пасхалию собственной разработки. В 6 веке католическая церковь взяла за основу александрийский календарь, объединив восточный и западный способы расчета даты Пасхи.

Таким образом Воскресенье Христово отмечалось в первое воскресенье после окончания еврейского Песаха. Если 21 марта приходилось на полнолуние и воскресенье, то празднование Пасхи переносили на неделю позже, то есть на 28 марта.

Большинство православных церквей отмечают Пасха в один из дней с 4 апреля по 8 мая включительно, что соответствует 22 марта – 25 апреля по устаревшему, юлианскому календарю.

Католическая же церковь с 1582 года использует григорианскую пасхалию, основанную на более современном григорианском календаре. В результате католическая Пасха часто отмечается раньше еврейской или в один день с ней, а также может опережать православную более чем на месяц.

Как известно, в 2021 году православные празднуют Светлое Воскресенье Христово 2 мая, а католики – 4 апреля.

Ранее OBOZREVATEL назвал даты празднования Пасхи в 2021-2030 годах: Светлое Христово Воскресенье отмечается в первое воскресенье после первого со дня весеннего равноденствия полнолуния.