Что святить на Пасху и какой должна быть пасхальная корзина

В Великую субботу, которая в 2021 году приходится на 1 мая, а также в ночь на Пасху православные верующие отправятся в храмы, чтобы посетить богослужения, посвященные Воскресению Христа, и освятить пасхальные корзины.

В церковь несут продукты, от которых следовало отказаться на период Великого поста – освященную пищу едят за пасхальным столом. Что нужно положить в корзину, а что святить на Пасху категорически не рекомендуется, рассказывает OBOZREVATEL.

В традиционной пасхальной корзине должны быть:

Паска

Паска – символ тела Иисуса Христа, Воскресения и Небесного Царства. Готовить ее нужно в спокойствии, с добрыми помыслами: считается, что иначе она может не получиться.

Пасхальные яйца

Яйца, крашанки и писанки, символизируют Гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь. Красный цвет пасхальных яиц – возрождение людей кровью Спасителя.

Молочные продукты

В пасхальную корзину также кладут творожную паску, сыр, брынзу, сметану.

Мясо

Традиционно на Пасху несут в церковь для освящения колбасы, сало, копчености.

Соль

Символ достатка и здоровья.

Хрен

Символ силы духа.

Любой алкоголь, включая кагор. Последний используется на богослужениях, но не освящается в корзине. В то же время за пасхальным обедом спиртное в небольшом количестве не запрещается.

Кровянку и другие блюда из крови животных.

Ножи. Мнение о том, что освященную пищу нужно разрезать освященным ножом, – предрассудки.

Деньги, документы, драгоценности и другие материальные вещи.

Фрукты и овощи также не рекомендуется класть в пасхальную корзину, так как они не запрещаются для употребления в Великий пост.

Служители церкви напоминают, что основа празднования Пасхи – богослужение, посвященное радости Воскресения Христова, а не пища, которая является лишь дополнением праздника, особенно для тех, кто придерживался Великого поста.

Пасхальную корзину освящают для благословения продуктов, которые можно употреблять после окончания поста, следовательно, еды в ней не должно быть много.

Также стоит помнить, что освященную пищу нельзя выбрасывать. Ее следует съесть за праздничным завтраком и поделиться ею с родственниками, знакомыми и соседями.

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