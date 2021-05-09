Как долго можно говорить "Христос Воскрес" после Пасхи: в ПЦУ дали пояснение

Приветствовать друг друга словами: "Христос Воскресе! – Воистину Воскресе!" принято в течение всех 40 дней празднования Пасхи.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Православной церкви Украины в Facebook. "Праздник Пасхи – главное событие церковного года для всех христиан. Церковь празднует его дольше всех праздников – в течение 40 дней, до праздника Вознесения Господня", – отметили в церкви.

Там также добавили, что Воскресение Господне является основой и венцом христианства, истиной, которую стали благовествовать жены-мироносицы, а затем и апостолы. И верующие, приветствуя друг друга пасхальным приветствием "Христос Воскресе!", продолжают это благовестие.

Впервые это приветствие звучит в день Светлого Христова Воскресения в начале пасхальной утрени, после чего таким образом священнослужители приветствуют друг друга.

Также во время канона на утрене священники совершают каждение и, выходя на солею (возвышение у иконостаса), приветствуют словами "Христос Воскресе!" верующих.

В ПЦУ также напомнили о традиции христосования, включающей обычай братского целования – древнего, с апостольских времен, знамения примирения и любви. В конце утрени после пения "Друг друга обнимем, скажем "Братья" и ненавидящим нас простим все ради воскресения", все верующие приветствуют друг друга, говоря: "Христос воскрес!" и отвечая: "Воистину воскрес!".

"Такое приветствие сопровождается также целованием и дарением пасхальных яиц, которые являются символом жизни, воскресения, победы. Следует также отметить, что по обычаю яйца и писанки подают в руку, но не бросают, потому что это символ праздника и пренебрежительное отношение к нему не следует допускать", – предостерегли в ПЦУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ПЦУ рассказали, можно ли исповедоваться в режиме онлайн и причащаться с коронавирусом. По словам иерарха ПЦУ Евстратия Зори, общение духовника и кающегося должно быть полностью конфиденциальным.