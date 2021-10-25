От Леонардо да Винчи до Клода Моне: 7 самых загадочных картин в истории. Фото

Проходя по залам музея, мы часто не задумываемся над смыслом, которым художники "обогатили" картины. Посетители, как правило, спешат, чтобы увидеть немало работ. Но больше пользы получают те, кто успел увидеть меньше, но глубже проанализировали сюжеты.

Поскольку 25 октября – Международный день художника, предлагаем вам ознакомиться с историями самых загадочных картин в мире. Детали – в материале OBOZREVATEL.

Картину написал да Винчи еще в далеком XVI веке. Однако сегодня неизвестно кто эта загадочная женщина на портрете. Одна из версий – это Лиза Джеральдина, беременная жена флорентийского купца. Ведь ее руки скрещены в области живота, что характерно для девушек, которые ждут ребенка. Еще одно из предположений – художник изобразил себя же, но в женском обличье.

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Эта картина заинтересовала с научной точки зрения французского изобретателя Паскаля Котта. Он провел анализ "Джоконды" с помощью высокотехнологичной камеры: сделал несколько снимков, которые увеличил в 24 раза. Так он обнаружил над левым глазом девушки, по линии роста ресниц, темный мазок краски. Паскаль считает, что художник мог изобразить на полотне брови и ресницы, которые со временем выцвели или не были учтены при реставрации. Еще одним подтверждением этому стали заметки художника, жившего в одно время с Леонардо: мужчина утверждает, что у девушки были густые брови.

Об оптическом обмане "Моны Лизы" знают немногие. Американский художник Рон Пиччирилло посмотрел на изображение с необычного ракурса – сбоку. Так он выяснил, что на картине, на заднем плане, есть "зверинец" с библейской символикой: головы льва, обезьяны и буйвола. Дополнительно для него стало открытием то, что со стороны улыбка девушки с портрета становится более заметной.

Этот шедевр находится в центре потолка Сикстинской капеллы. В основе композиции – фрагмент работы Гиберти с Порта дель Парадизо (Райские Врата, Флоренция).

Загадочность картины Микеланджело заключается в том, что Бог летит в емкости, чрезвычайно похожей на мозг в разрезе. У художника были глубокие знания в области анатомии, поэтому так он мог подчеркнуть, что главный дар Бога – ум. Кроме того, на изображении идеализированно процесс создания человека: у Адама видно ребро, из которого потом была создана Ева.

Точное название этого триптиха неизвестно: его придумали исследователи в более поздние эпохи. События в этой работе Босха развиваются слева направо: от Рая к Аду.

Сюжет картины насыщен большим количеством страшных образов и даже пыток. Художник показывает не только очевидные грехи, но и те, которые в XXI веке сложно понять:

Музыкальные инструменты как одно из пыток. В Средневековье полифонию считали дьявольским изобретением.

Огромные уши, пронизанные стрелой: таким образом Босх указывает на глухоту людей к евангельским истинам.

Существо с головой птицы, которое поедает грешников и бросает их тела в пищевод в виде песочных часов. Это аллегория времени, безжалостного для всех.

На этой картине изображены флорентийский купец Джованни Арнольфини и его жена. Существует популярная версия, в которой говорится о том, что после смерти жены купца над ее головой погасла свеча, после чего, в знак верности, ее любимый заказал семейный портрет. Неизвестно, действительно ли так было, но версия романтизированная.

Ян ван Эйк изобразил на картине символ верности – собачку. Подтверждением смерти женщины стали контрастные эпизоды на обрамлении зеркала: со стороны мужчины – к смерти Иисуса, а со стороны госпожи Арнольфини – после распятия.

Позади супругов он добавил зеркало с двумя людьми. Исследователи считают, что это сам художник со своим братом Хубертом. Однако точных данных нет по этому поводу.

Эта работа Мунка известна даже тем, кто не интересуется искусством. Она признана мировым символом экспрессионизма.

На картине изображена примитивная фигура, которая кричит: она напоминает скелет или даже эмбрион.

Пейзаж художник изобразил в виде звуковых волн, что дополняют эмоциональное состояние существа.

По одной из версий, перекошенное лицо персонажа отражает боль, причиной которой стал крик природы.

Мунка на создание этой работы вдохновила прогулка: он увидел кроваво-красный закат вблизи длинного морского залива. Тогда художник буквально почувствовал боль природы.

Кажется, что эта картина не имеет скрытого подтекста. Однако взглянув на нее внимательнее, можно увидеть ее сходство с "Тайной вечерей" Леонардо да Винчи. В центре картины показано официанта, похожего на Иисуса, и в белой тунике. Вокруг него – 12 посетителей, а один из них (аллюзия на Иуду) как будто собирается уходить. Оконная рама за спиной официанта очень напоминает крест.

Если взглянуть на изображение вблизи, то может показаться, что на ней изображены хаотичные мазки и переходы пастельных цветов. Однако чем дальше отходить от картины, тем четче сюжет. Вы увидите завораживающий пейзаж: сначала просматриваются фигуры лодок, а затем – знаменитый мост Ватерлоо, что в Лондоне.

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