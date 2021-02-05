Самый верный способ объяснить человеку зачем нужно искусство – это предложить представить мир, в котором искусства нет: ни картин, ни скульптур, ни архитектуры, и даже туфелек с дизайнерскими сумочками нет. Абсолютно блеклая и однообразная картинка: вместо небоскребов – пещеры, вместо одежды – шкуры животных… Какое отношения произведения искусства имеют к туфелькам и телефонам? Если упрощенно, и то, и другое – продукт творческого мышления человека. Кстати, креатив используют не только дизайнеры, художники и изобретатели, но и бизнесмены, принимающие нестандартные решения, позволяющие сохранить и приумножить их активы. Так что без креатива в мире не было бы ничего, что делает нашу ежедневную жизнь интересной, красивой и комфортной.

Есть хорошая новость: креатив, как и другие soft skills, с легкостью развивается через искусство. Выдуманные художниками миры вдохновляют, погружая в особую атмосферу и расширяют внутренние границы.

Если вы в искусстве не разбираетесь, это не значит, что момент упущен. Искусству, как и любви, все возрасты покорны.

С чего начать свое знакомство с искусством?

Соберите компанию друзей и отправляйтесь в "храм искусства". Если вы не любите музеи из-за воспоминаний о скучных школьных экскурсиях, то в первый поход откажитесь от гида. Просто рассматривайте картины, обсуждая со своей компанией сюжеты. Важно обращать внимание и на эмоции, которые возникают у вас от просмотра произведений. Совместно ищите ответы на вопросы: "Почему нравится/не нравится произведение? Какие эмоции вызывает произведение и почему? Хотели бы такое произведение себе домой? Если бы вы были автором работы, то что бы дорисовали в картину или, может, наоборот убрали что-то?". Списком вопросов себя ограничивать не надо. Главное – отпустите ситуацию, будьте открыты новому опыту и получите удовольствие от того, что вы проводите время с друзьями в прекрасной атмосфере среди, пусть и не всегда понятных, произведений.

На выставку стоит идти только в хорошем настроении?

Настроение действительно влияет на восприятие произведений. Когда влюблены, нас цепляют одни работы, а когда переживаем расставание – то другие. Поэтому одну и ту же выставку можно посещать много раз, и каждый открывать что-то новое.

В музей точно не стоит идти, если вы себя физически плохо чувствуете.

Искусство должно нравиться?

Есть картины, которые никогда нас не тронут и это нормально, но советую задавать себе вопрос: "почему же мне не нравится это произведение?". Формулирование четкого ответа поможет лучше понять себя или даже изменить отношение к произведению.

В разные периоды жизни нам могут нравиться разные произведения, и это нормально. На восприятие влияют разные факторы: как внешние (где мы смотрим произведение и под каким освещением), так и внутренние: в каком настроении мы находимся в музее. В один день картина может совсем нас не тронуть, а в другой день она привлечет внимание, и мы захотим провести возле нее время, рассматривая детали. Ну и главное, если произведение искусства вызвало эмоцию, не важно какого окраса, то оно достойно вашего внимания.

Чтобы разбираться в искусстве обязательно ли запоминать даты и знать на зубок биографии художников?

Знание дат рождений и биографий художников абсолютно не означает, что человек разбирается в самих произведениях. Датам и биографиям художников следует уделить внимание тогда, когда действительно хочется побольше узнать про авторов. В противном случае, отобьете охоту ходить по музеям.

Чтобы сформировать вкус, достаточно рассматривать предметы искусства, увеличивая свою "насмотренность". Со временем, сформируется вкус и понимание, на интуитивном уровне, где произведение искусства, а где предмет декора.

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