Картины Татьяны Яблонской и Марии Примаченко вдохновили Andre Tan X Катю Осадчую на новую коллекцию

Украинский дизайнер Андре Тан и известная телеведущая Катя Осадчая представили свою новую совместную коллекцию. Ее особенностью стал уникальный авторский принт: на платьях и свитерах расцвели мальвы и васильки с картин Татьяны Яблонской и Марии Примаченко.

Как сообщила пресс-служба Андре Тана, в осеннюю капсулу под названием Timeless вошли уютные свитеры с высоким горлом, трикотажные брючные костюмы и кардиганы на больших пуговицах, элегантные платья и юбки. Не забыли и о головных уборах: кепи, обруч с бантом и капор — знаковые аксессуары в гардеробе Кати. Это простые вещи, которые легко сочетаются между собой и будут актуальны много лет, независимо от трендов. Цвета коллекции также вне времени: белый, серый и оттенки бежевого. Большое внимание Андре и Катя уделили материалам, выбрав нежный шелк и мягкий кашемир.

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Пояснил дизайнер и выбор принта для новой коллекции, подчеркнув важность самоидентификации.

"Мы с Катей много лет своей профессиональной деятельностью популяризируем Украину и украинскую культуру в мире. Для нас важна национальная самоидентификация. Поэтому, начиная работу над нашей новой общей коллекцией, мы решили обратиться к творчеству двух выдающихся украинских художниц: Татьяны Яблонской и Марии Примаченко. Принты на платьях, свитерах и кардиганах созданные по мотивам их картин. Каждый цветок в рисунке имеет свое значение. Например, василек в украинской традиции – это символ верности, скромности и душевной красоты, а мальва – любви к родной земле и наследия предков. Украинские женщины вышивали эти цветы на одежде, как обереги. Это вещи, которые согревают не только тело, но и душу", – рассказывает Андре Тан.

"Наше модное сотрудничество с Андре получило продолжение. Как и в летний капсуле, мне было важно, чтобы это были вещи не на один сезон. Это касается как дизайна, так и материалов. После долгих поисков мы воплотили в коллекции главный тренд этой осени: athflow. Сочетание спортивных элементов и роскошных материалов, баланс между модой и комфортом.

Для меня уже давно комфорт стал едва ли не главным критерием выбора повседневной одежды. Зимой я делаю ставку на те вещи, в которых буду чувствовать себя удобно и тепло во время перелетов и командировок, прогулок с детьми и встреч с друзьями. В нашей коллекции Timeless вы найдете универсальные вещи, которые будут уместны во всех этих ситуациях, ведь современной женщине иногда не хватает времени на переодевание", – делится Катя Осадчая.

Коллекция Andre Tan X Катя Осадчая будет представлена ​​в 40 магазинах Andre Tan по всей Украине, а также на сайте andretan.ua уже 22 октября.