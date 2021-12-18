Молитва в День святого Николая: как просить о детях, судьбе, о любви и замужестве

Ежегодно 19 декабря православные в Украине и других странах отмечают День памяти Николая Чудотворца – одного из самых почитаемых христианских святых. Николай Угодник прославился своим милосердием, добротой и кротостью; по его молитвам произошло множество чудес и исцелений.

Святой почитается как заступник путешествующих, нуждающихся, страдающих, больных и осужденных. Ему молятся о здравии, мире, помощи в пути, в трудных ситуациях, о счастливом замужестве, детях и семейном счастье. В День святого Николая Чудотворца OBOZREVATEL публикует несколько молитв, которые стоит прочесть в праздник.

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Этой молитвой святого Николая просят об изменении предназначенной судьбы; о помощи в различных делах, духовном и телесном исцелении, умиротворении души ушедшего близкого и успокоением своей.

Эту молитву читают ежедневно в течение 40 дней перед иконой Николая Чудотворца. Обращаться к святому следует искренне, с чистыми помыслами, в тишине и одиночестве.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отметить День святого Николая и что нельзя делать в этот большой праздник. О том, что подарить на Николая взрослому или ребенку, читайте в материале.