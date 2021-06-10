Молитва на Вознесение Господне 2021: как и что можно просить у Бога
В 2021 году Вознесение Господне православные в Украине и других странах отмечают 10 июня. Этот большой церковный праздник был установлен в память об одном из важнейших событий Евангелия – вознесении Господа Иисуса Христа на небеса.
Празднуется он на сороковой день после Пасхи. В этот день в храмах служат праздничные литургии, поэтому верующие стремятся посетить церковь и помолиться. Какие молитвы стоит читать на Вознесение Господне и о чем можно просить Бога, читайте далее в материале OBOZREVATEL.Как молиться на Вознесение Господне
В народе Вознесение Господне считалось магическим временем. По поверью, молитвы в этот день будут услышаны, а загаданные желания сбудутся.
Помолиться можно не только в церкви, но и дома: делать это рекомендуется утром, до завтрака, перед иконой Вознесения Господня и зажженной свечой.
Молитва обязательно должна быть искренней, без всякой корысти или злого умысла.Молитва на Вознесение Господне
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