Их убила Россия: в Киеве попрощались с двумя сестрами, которые погибли в результате удара 14 мая. Фото и видео
В Киеве в Михайловском соборе прошла церемония прощания с двумя сестрами – Любавой и Верой Яковлевыми. Девушки погибли в результате ракетной атаки РФ по столице 14 мая.
Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Вечная память жертвам российского террора.
Что известно
Так, во вторник 19 мая, в Михайловском соборе утром началась церемония прощания с двумя сестрами – Любавой и Верой Яковлевыми, которые погибли в результате ракетного удара по дому в Дарницком районе.
Их отец, Евгений Яковлев ("Рыжий"), отдал жизнь за Украину, защищая территориальную целостность нашего государства в 2023 году. После этой трагедии в семье осталась только мама.
Провести в последний путь девушек пришли родственники, друзья и знакомые, а также побратимы их погибшего отца.
Выносил гробы военный эскорт из части их отца.
Впоследствии траурный кортеж на минуту остановился на Майдане Незалежности для памяти погибших девушек.
Российская атака
В ночь на четверг, 14 мая, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на Киев. Враг сначала направил на город ударные дроны, а затем запустил баллистические и крылатые ракеты. Известно о пострадавших, к сожалению, есть погибшие.
Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 15 мая, была завершена поисково-спасательная операция на месте попадания российской ракеты в жилой многоэтажный дом в Дарницком районе. Сейчас подтверждена гибель 24 человек, из которых 3 – дети.
