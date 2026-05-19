Их убила Россия: в Киеве попрощались с двумя сестрами, которые погибли в результате удара 14 мая. Фото и видео

В Киеве в Михайловском соборе прошла церемония прощания с двумя сестрами – Любавой и Верой Яковлевыми. Девушки погибли в результате ракетной атаки РФ по столице 14 мая.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Вечная память жертвам российского террора.

Что известно

Так, во вторник 19 мая, в Михайловском соборе утром началась церемония прощания с двумя сестрами – Любавой и Верой Яковлевыми, которые погибли в результате ракетного удара по дому в Дарницком районе.

Их отец, Евгений Яковлев ("Рыжий"), отдал жизнь за Украину, защищая территориальную целостность нашего государства в 2023 году. После этой трагедии в семье осталась только мама.

Провести в последний путь девушек пришли родственники, друзья и знакомые, а также побратимы их погибшего отца.

Выносил гробы военный эскорт из части их отца.

Впоследствии траурный кортеж на минуту остановился на Майдане Незалежности для памяти погибших девушек.

Российская атака

В ночь на четверг, 14 мая, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на Киев. Враг сначала направил на город ударные дроны, а затем запустил баллистические и крылатые ракеты. Известно о пострадавших, к сожалению, есть погибшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 15 мая, была завершена поисково-спасательная операция на месте попадания российской ракеты в жилой многоэтажный дом в Дарницком районе. Сейчас подтверждена гибель 24 человек, из которых 3 – дети.

