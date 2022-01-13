Молитва на Старый Новый год: как попросить благословления у Бога

В Старый Новый год празднуют начало года по юлианскому календарю, который по сегодняшний день использует использует украинская православная церковь. Поэтому считается, что обращение ко Вселенной в этот праздник имеет особую силу.

Так, чтобы попросить Божьего благословления, помощи и защиты на следующие двенадцать месяцев, верующие читают особую молитву. Ее текст приводит OBOZREVATEL.

Как известно, Новый год, который в Украине отмечают 1 января и 14 января, церковь называет светским праздником. В то же время в православной традиции начало года отмечается в другую дату, 14 сентября, и называется Церковным новолетием. Согласно такому исчислению, с осени 2021-го продолжается 7530-й год от сотворения мира.

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