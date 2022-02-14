Молитва на Сретение Господне 2022: как попросить у Бога здоровья, счастья и благополучия

Во вторник, 15 февраля верующие в Украине отмечают большой праздник – Сретение Господне. В этот светлый день христиане благодарят Бога за Иисуса Христа, прославляют Сына Божьего и Пресвятую Богородицу.

В храме на Сретение можно купить свечу, которую называют Громница. Считается, что молитвы, произнесенные перед ней, имеют особую силу, а сама она защищает от сглаза и прочего зла.

Как помолиться в праздник и попросить у Бога счастья, здоровья и благополучия, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

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Верующим, которые в праздник Сретения посещают церковь, следует прочитать молитву перед иконой Сретения Господня, покаяться и попросить прощения за все прегрешения.

Те, кто по той или иной причине не могут сходить в храм, могут помолиться дома. Однако перед этим следует искренне покаяться и попросить прощения за грехи, а также поблагодарить за все Бога. Просить здоровья, счастья и благополучия следует не только для себя, но и для близких. Также необходимо вспомнить молитвой тех родных, которые покинули земной мир.

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