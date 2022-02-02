Православные праздники в феврале 2022 в Украине: опубликован церковный календарь

В феврале 2022 года православные в Украине отмечают ряд больших церковных праздников, таких как Сретение Господне, Собор трех святителей, Вселенская родительская суббота, Масленица.

Кроме того, верующих в последний месяц зимы ждет несколько однодневных постов. Каких святых будет чтить церковь и когда нужно воздержаться в питании, читайте в материале OBOZREVATEL.

15 февраля – Сретение Господне

6 февраля – Блаженной Ксении Петербургской

Ксения Петербургская – православная юродивая (странствующая монахиня) из Санкт-Петербурга. Жила в 18-19 веках. Канонизирована в лике блаженных.

7 февраля – святителя Григория Богослова, иконы Божьей Матери "Утоли моя печали".

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Григорий Богослов – святой 4-го века, архиепископ Константинопольский, один из Отцов Церкви, близкий друг и сподвижник Василия Великого.

"Утоли моя печали" – чудотворная икона Божьей Матери, почитаемая православными.

9 февраля – Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста

Иоанн Златоуст – святой 4-5 веков, архиепископ Константинопольский, богослов, один из трех Вселенских святителей и учителей вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом.

12 февраля – Собор трех святителей

В этот день церковь чтит Вселенских учителей и святителeй Василия Великого, Григоpия Богослова и Иоанна Златоуста.

13 февраля – Неделя о мытаре и фарисее

Неделя о мытаре и фарисее – в православии первое из четырех воскресений подготовки к Великому посту.

14-20 февраля – Сплошная седмица

Сплошная седмица – неделя, в которой нет поста, даже в среду и пятницу.

15 февраля – Сретение Господа нашeго Иисуса Христа

В этот день церковь вспоминает, как родители Иисуса Христа принесли Младенца в Иерусалимский храм на 40-й день после Рождества. Там Святое семейство встретил Симеон Богоприимец.

20 февраля – Неделя о блудном сыне

Неделя о блудном сыне – в православии второе из четырех воскресений подготовки к Великому посту.

25 февраля – Иверской иконы Божьей Матери

Чудотворная православная икона Девы Марии с Младенцем.

28 февраля – 6 марта – Масленица (Сырная седмица)

Сырная седмица – последняя сплошная седмица перед Великим постом, в течение которой уже нельзя есть мясо.

26 февраля – Вселенская родительская суббота

Эта родительская суббота посвящена поминовению всех усопших православных христиан.

28 февраля – Виленской иконы Божьей Матери

Этот древний образ Богородицы, по преданию, был написан апостолом от 70-ти и евангелистом Лукой.

Однодневные посты (по средам и пятницам – в память о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа) – 2, 4, 9 и 11 февраля.

Сплошные седмицы (недели без постных дней) – Неделя о мытаре и фарисее (с 14 по 20 февраля) и Масленица (с 28 февраля по 6 марта).

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь праздников и выходных на 2022-й год. В Украине будет 116 нерабочих и 249 рабочих дней.