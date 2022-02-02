Православные праздники в феврале 2022 в Украине: опубликован церковный календарь
В феврале 2022 года православные в Украине отмечают ряд больших церковных праздников, таких как Сретение Господне, Собор трех святителей, Вселенская родительская суббота, Масленица.
Кроме того, верующих в последний месяц зимы ждет несколько однодневных постов. Каких святых будет чтить церковь и когда нужно воздержаться в питании, читайте в материале OBOZREVATEL.Двунадесятые праздники в феврале 2022 года
15 февраля – Сретение ГосподнеПравославные церковные праздники в феврале 2022 в Украине
6 февраля – Блаженной Ксении Петербургской
Ксения Петербургская – православная юродивая (странствующая монахиня) из Санкт-Петербурга. Жила в 18-19 веках. Канонизирована в лике блаженных.
7 февраля – святителя Григория Богослова, иконы Божьей Матери "Утоли моя печали".
Григорий Богослов – святой 4-го века, архиепископ Константинопольский, один из Отцов Церкви, близкий друг и сподвижник Василия Великого.
"Утоли моя печали" – чудотворная икона Божьей Матери, почитаемая православными.
9 февраля – Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста
Иоанн Златоуст – святой 4-5 веков, архиепископ Константинопольский, богослов, один из трех Вселенских святителей и учителей вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом.
12 февраля – Собор трех святителей
В этот день церковь чтит Вселенских учителей и святителeй Василия Великого, Григоpия Богослова и Иоанна Златоуста.
13 февраля – Неделя о мытаре и фарисее
Неделя о мытаре и фарисее – в православии первое из четырех воскресений подготовки к Великому посту.
14-20 февраля – Сплошная седмица
Сплошная седмица – неделя, в которой нет поста, даже в среду и пятницу.
15 февраля – Сретение Господа нашeго Иисуса Христа
В этот день церковь вспоминает, как родители Иисуса Христа принесли Младенца в Иерусалимский храм на 40-й день после Рождества. Там Святое семейство встретил Симеон Богоприимец.
20 февраля – Неделя о блудном сыне
Неделя о блудном сыне – в православии второе из четырех воскресений подготовки к Великому посту.
25 февраля – Иверской иконы Божьей Матери
Чудотворная православная икона Девы Марии с Младенцем.
28 февраля – 6 марта – Масленица (Сырная седмица)
Сырная седмица – последняя сплошная седмица перед Великим постом, в течение которой уже нельзя есть мясо.
26 февраля – Вселенская родительская суббота
Эта родительская суббота посвящена поминовению всех усопших православных христиан.
28 февраля – Виленской иконы Божьей Матери
Этот древний образ Богородицы, по преданию, был написан апостолом от 70-ти и евангелистом Лукой.
Однодневные посты (по средам и пятницам – в память о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа) – 2, 4, 9 и 11 февраля.
Сплошные седмицы (недели без постных дней) – Неделя о мытаре и фарисее (с 14 по 20 февраля) и Масленица (с 28 февраля по 6 марта).
Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь праздников и выходных на 2022-й год. В Украине будет 116 нерабочих и 249 рабочих дней.