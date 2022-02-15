Сретение Господне 2022: история, традиции и запреты праздника

Ежегодно 15 февраля православные в Украине отмечают Сретение Господне. Этот один из важнейших христианских праздников был установлен в память о принесении Младенца Иисуса Христа в иерусалимский храм.

На Сретение верующие несут в церковь воду на освящение, которую затем используют в лечебных целях. История, традиции главные запреты праздника – далее в материале OBOZREVATEL.

Сретение в переводе с греческого означает "встреча", а сам праздник знаменует встречу Иисуса Христа с человечеством. В этот день вспоминают о том, как Дева Мария и Иосиф принесли маленького Иисуса в храм Иерусалима, чтобы поблагодарить Бога за первенца.

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Там Святое семейство встретил праведный Симеон Богоприимец. Взяв ребенка на руки, старец сразу узнал в нем Спасителя. Он благословил семью и сказал Марии: "Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец".

Эти слова послужили основой для иконографии образа Пресвятой Богородицы "Умягчение злых сердец".

На Сретение храмы возносят молитвы, прославляющие Спасителя. Всем верующим в этот день желательно посетить церковную службу.

Считается, что из храма на Сретение нужно принести освященные свечу и воду, которые служат защитой семьи. Сретенскую воду ее используют в лечебных целях, от сглаза и от порчи.

В праздник следует простить все обиды и отдать долги. По приметам на Сретение предсказывают погоду весной.

В праздник нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, делать уборку, ремонт, стирать, сквернословить, желать другим зла, конфликтовать.

По примете, также не стоит отправляться в поездку, чтобы избежать неприятностей.

Оттепель – к сырой и холодной весне.

Солнце вышло – морозы подходят к концу.

К вечеру потеплело – лето победило, а зима "уходит туда, где было лето".

Ранее OBOZREVATEL публиковал православный церковный календарь на февраль 2022 года. В этот период верующие отмечают несколько больших праздников.