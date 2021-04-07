Молитва на Благовещение: как и что можно просить у Пресвятой Богородицы

Во среду, 7 апреля, православные отмечают большой христианский праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день не принято работать – служители церкви рекомендуют посетить богослужение, а также уделить время добрым делам.

В Благовещение читают особенные молитвы, возвеличивающие Божью Матерь. Ее традиционно просят о помощи в трудной ситуации, исцелении недугов, прощении грехов, даровании любви, семьи, детей и о заступничестве для них. OBOZREVATEL собрал несколько текстов молитв, которые стоит искренне прочесть каждому верующему в этот светлый праздник.

Молитва к Пресвятой Богородице перед иконой Благовещения

Молитва к Пресвятой Богородице перед иконой Благовещения

Молитва к Пресвятой Богородице о защите от злых духов

Молитва к Пресвятой Богородице о защите от злых духов

Утренняя молитва к Пресвятой Богородице

Утренняя молитва к Пресвятой Богородице

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